PS5 : les 4 jeux à ne pas louper cette semaine selon PlayStation Access

Les amis de chez PlayStation Access font un point sur les productions à ne pas louper cette semaine sur PS5, le tout en vidéo pour exciter un brin les joueurs.

Allons à l’essentiel, l’équipe commence avec une bombe, à savoir Destiny 2 : La Forme Finale ; pour vous titiller un peu, nous vous avons partagé une énorme preview sur cette expérience explosive, ainsi qu’une interview car nous avons eu la chance de rencontrer Bungie.

Les autres titres ? Un certain Killer Klowns From Outer Space: The Game qui risque d'amuser comme il se doit les amoureux de jeu multijoueur asymétrique. Nous avons ensuite Rocksmith+ qui permet d'apprendre à jouer de la guitare, tout en s'amusant. Nous finissons avec Les Schtroumpfs - Village Party qui nous plonge dans des jeux de hasard farfelus et décalés, où l'objectif est de se divertir avec une bande d'amis.

Destiny 2 : La Forme Finale



Doctrine prismatique

Pour la toute première fois, la doctrine prismatique vous permet de combiner les doctrines cryo-électrique, solaire, abyssale, stasique et filobscure afin de créer votre propre doctrine personnalisée. Lumière et Ténèbres ne s'opposent pas en vous, Gardien.

Campagne

La forme finale apparaît – une calcification cauchemardesque de la réalité créée par le Témoin. Lancez-vous dans une aventure périlleuse dans le cœur du Voyageur, mobilisez l'Avant-garde et mettez fin à la guerre entre Lumière et Ténèbres.

Nouveaux Supers

Vaincre le Témoin nécessitera une puissance extraordinaire. Chasseurs cryo-électriques, Titans abyssaux et Arcanistes solaires, maîtrisez un nouveau Super et affrontez l'oubli.

Nouvelle destination

Aventurez-vous à travers un paysage inconcevable déformant l'espace-temps. Poursuivez le Témoin et découvrez ce que renferme le Voyageur.

Killer Klowns From Outer Space: The Game



"Killer Klowns from Outer Space: The Game est un jeu d'horreur en multijoueur asymétrique inspiré du film culte des années 80 « Les Clowns tueurs venus d'ailleurs ». Dans ce combat entre clowns tueurs et habitants de Crescent Cove, faites équipe et utilisez vos méninges pour récolter les humains ou au contraire les sauver de l'invasion alien !

ENVOYEZ LES CLOWNS

Jouez le rôle des mythiques clowns tueurs : coopérez avec deux autres joueurs, utilisez des capacités extravagantes, traquez les humains à coups d'armes absurdes et planifiez votre invasion alien pour récolter la population de Crescent Cove.

PROTÉGEZ L'HUMANITÉ

Combattez en équipe de sept courageux citoyens de Baie de Crescent - explorez à la recherche de butins et d'armes de valeur, évitez de vous faire capturer par les Clowns, et essayez de survivre.

BIENVENUE DANS LA VILLE

Baie de Crescent est une arène tentaculaire pour des combats uniques en 3c7 entre les Klowns et les humains, avec différents lieux et une multitude d'opportunités tactiques pour les deux équipes.

L'HORREUR ÉVOLUE

Approche unique du gameplay cache-cache, JcJcE, objectifs dynamiques menant à des résultats de match multiples - Killer Klowns fait évoluer la formule de l'horreur en ligne de façon inédite.

Rocksmith+





Rocksmith+, un service primé d'apprentissage de la musique, vous permet d'apprendre la guitare et le piano rapidement, où que vous soyez, et vous propose plusieurs instruments pour le prix d'un. Jouez des milliers de vos chansons préférées avec le service d'apprentissage de la musique proposant le plus d'enregistrements originaux par artiste.

Découvrez un catalogue évolutif d'artistes comme Metallica, Green Day, Coldplay, Billy Joël et bien d'autres.

Améliorez vos compétences grâce à des outils d'entraînement personnalisables, comme le répéteur de riffs et la difficulté adaptative.

Apprenez à votre rythme grâce aux retours en temps réel et aux entraînements de chansons.

Utilisez n'importe quelle guitare électrique ou acoustique, guitare basse, ainsi que n'importe quel piano ou clavier.

Les Schtroumpfs - Village Party



Le Grand Schtroumpf est bien décidé à organiser une fête extraordinaire !

À cette occasion, il demande à tous les Schtroumpfs de participer aux préparatifs afin de rendre la fête inoubliable !

Arpentez le village et invitez tous les Schtroumpfs du monde entier à l’événement, mais méfiez-vous de Gargamel qui a eu vent de la fête et qui fera tout pour la gâcher...

Dans le mode party-game, rassemblez vos amis et votre famille pour passer des heures d’amusement Schtroumpf-tastique à travers 50 mini-jeux inspirés par l’esprit des Schtroumpfs.

Dans le mode aventure, partez dans un voyage trépidant truffé de quêtes, rencontrez plus de 100 Schtroumpfs emblématiques, et explorez 10 régions différentes, du village des Schtroumpfs au territoire de Gargamel.

MODE PARTY-GAME

50 mini-jeux

19 Schtroumpfs emblématiques jouables + 31 tenues pour votre Schtroumpf jouable

6 types de jeux (sport, rapidité, chance, mémoire, bataille et précision)

Multijoueur local 2-4 joueurs

MODE AVENTURE