Access : la manette PS5 s'offre un partenariat avec Logitech pour un kit onéreux, la création de son design retracée en vidéo

En début d'année, Sony Interactive Entertainment dévoilait son Project Leonardo au CES 2023, une manette PS5 hautement personnalisable dédiée aux personnes en situation de handicap et dont le nom définitif est Access. La firme l'avait présentée plus en détail en mai dernier avant d'en préciser le prix et la date de sortie fixée au 6 décembre au mois de juillet. Une mise à jour de la PS5 a depuis pris les devants en rendant possible l'utilisation d'une deuxième manette en tant qu'assistance. C'est à présent une longue vidéo qui revient sur la création de son design, qui a connu bien des itérations avant d'être celui que nous connaissons à présent.

Même son emballage a été pensé pour être le plus accessible possible et nous le découvrons à présent au détour d'un article du PlayStation Blog une fois de plus écrit par le vice-président senior Hideaki Nishino. Ce dernier introduit également un Kit de jeu Logitech G Adaptive réalisé en partenariat avec la marque et qui proposera dès le début d'année 2024 des éléments supplémentaires pour personnaliser la manette Access. Seul bémol, son prix affiché à 79,99 €, soit presque celui du contrôleur...

Alors que nous nous préparons à présenter la manette Access à toute une communauté en situation de handicap le 6 décembre, nous sommes ravis aujourd’hui de pouvoir vous présenter les coulisses de son développement ainsi qu’un premier aperçu de son emballage adapté. Nos concepteurs matériels et interface ont collaboré avec des experts en recherche et discutent de cette collaboration avec des groupes d’accessibilité afin de créer un kit de manette pour PS5 ultra-personnalisable conçu pour aider les joueurs en situation de handicap à jouer plus confortablement et plus longtemps. Depuis le début du développement, il y a cinq ans, le design de la manette Access est passé par une bonne dizaine de concepts et prototypes et a généré bon nombre de discussions pertinentes au sein des experts en accessibilité et des testeurs de la communauté en situation de handicap. Notre objectif consistait à mettre au point un design novateur adapté aux besoins spécifiques d’une grande variété de joueurs. Pour nous, une expérience adaptée commence dès le déballage du produit. Pouvant être ouvert d’une main, l’emballage de la manette Access contient des boucles pratiques que l’on peut tirer de la droite ou de la gauche ainsi que des boucles supplémentaires à l’intérieur pour vous aider à ouvrir les boîtes et à sortir la manette en toute simplicité. L’intérieur comporte des emplacements pour ranger avec soin les différents composants du kit : notamment 19 capuchons de touches interchangeables et 3 capuchons de joystick sur un même niveau pour un accès et une identification simplifiés.

Kit de jeu Logitech G Adaptive pour manette Access Bien que la manette Access ait été conçue comme une solution clés en main pour la plupart des joueurs en situation de handicap, les besoins spécifiques de la communauté sont divers et variés. Aujourd’hui, nous sommes également ravis de vous présenter le kit de jeu Logitech G Adaptive pour manette Access, un kit d’accessoire officiel développé par Logitech en collaboration avec l’équipe SIE et la communauté en situation de handicap. Les touches et gâchettes durables et ultra-performantes de la manette Access représentent toute une série de commandes que vous pouvez échanger, attribuer ou libeller. Disponible dans le monde entier sur LogitechG.com et chez certains revendeurs à partir du mois de janvier au prix de vente conseillé de 79,99 €, le kit comporte : 8 touches et gâchettes plug-and-play dont deux petites touches et deux grandes touches dotées de switchs mécaniques conçus pour le gaming, deux touches à pression légère et deux commandes de gâchette variables. Configurez-les en toute simplicité sur votre console PS5 en fonction de vos besoins spécifiques.

Vous pouvez précommander la manette PlayStation Access sur Amazon, à la Fnac, chez Micromania ou encore sur Cdiscount au prix de 89,99 €.

