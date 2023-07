PS5 : date de sortie et prix pour la manette Access personnalisable pour les personnes en situation de handicap

Nous savons depuis le début de l'année que Sony Interactive Entertainment développe Project Leonardo, une manette personnalisable qui facilitera la vie de personnes en situation de handicap. Cet accessoire finalement baptisé Access avait dévoilé davantage ses possibilités matérielles et logicielles en mai dernier et n'avait donc déjà plus trop de secrets pour nous.



Mais quand sera-t-elle disponible et à quel prix ? Nous avons désormais les réponses ! Isabelle Tomatis, vice-présidente de l'unité Brand, Hardware and Peripherals a révélé sur le PlayStation Blog que la date de sortie de la manette Access pour PS5 est fixée au 6 décembre et que les précommandes ouvriront le 21 juillet, avec un tarif fixé à 89,99 € (ou 89,99 $, 119,99 $CAD, 12 980 ¥ ou 79,99 £). Une nouvelle bande-annonce récapitule les fonctionnalités de l'accessoire, les caractéristiques techniques ont été rapidement rappelées, et le contenu de la boîte a été précisé, histoire de tout savoir sur l'objet.

Au cours des cinq dernières années, nous avons collaboré avec des organisations et des experts en accessibilité. Cette collaboration visait à créer un kit de manette polyvalent qui permettrait aux joueurs en situation de handicap de jouer plus confortablement et plus longtemps, de façon à rendre accessible au plus grand nombre la joie procurée par les jeux vidéo. Aujourd’hui, je suis ravie de vous annoncer que la manette Access pour PS5 sera disponible dans le monde entier le 6 décembre, et que les précommandes débuteront le 21 juillet. Disponible au prix de vente conseillé de 89,99 €, la manette Access vous permet de personnaliser l’agencement de vos touches grâce à différents capuchons de joystick ou de touches aux formes et designs variés. Vous pouvez l’utiliser depuis n’importe quelle orientation à 360° et y connecter des accessoires d’accessibilité tiers grâce à ses ports d’extension 3,5 mm standard. Sur votre console PS5, vous pouvez configurer de nombreux paramètres pour la manette Access en fonction de vos besoins. Vous pouvez assigner les touches pour créer jusqu’à 30 profils de commandes, régler les paramètres du joystick, activer ou désactiver des commandes ou même désactiver entièrement des touches pour empêcher toute pression accidentelle. En outre, vous avez la possibilité d’associer jusqu’à deux manettes Access et une manette sans fil DualSense pour les utiliser ensemble. Spécifications du produit et contenu de la boîte Découvrons ensemble les spécifications du produit et le contenu de la boîte : Fonctionnalité Détails Manette Access pour PS5 Dimensions (L/H/P) : environ 141 x 39 x 191 mm Poids : environ 322 g (4) ports d’extension Ports AUX 3,5 mm standard permettant de connecter des touches supplémentaires, des interrupteurs de gâchette spéciaux ou d’autres accessoires compatibles (19) capuchons de touches (1) capuchon de touche plate large (couvre deux emplacements de touches) (2) capuchons de touche avec débord (utiles pour les joueurs dotés de petites mains, car positionnés plus près du centre) (4) capuchons de touche concave (qu’il est possible d’actionner lorsqu’ils sont placés près du haut ou tirer lorsqu’ils sont placés près du bas de la manette) (8) capuchons de touche convexe (4) capuchons de touche plate (3) capuchons de joystick (1) capuchon de joystick boule (1) capuchon de joystick standard (1) capuchon de joystick arrondi (23) libellés des capuchons de touches Libellés des capuchons de touches interchangeables, permettant d’identifier facilement la saisie assignée à chaque touche Câble USB Câble USB Type-C vers Type-C de 1,5 m (Hi-Speed USB) Guide de démarrage rapide et guide de sécurité Instructions pour régler la manette, les paramètres d’interface et les configurations de touches sur PS5 Et voici un petit résumé visuel : L’image ci-dessus montre les capuchons de touche plate large (C), avec débord (D), de touche convexe (E), de touche plate (F) et de touche concave (G), ainsi que les capuchons de joystick boule (H), arrondis (I) et standard (J), et enfin les libellés des capuchons de touches (K). Vous trouverez plus d’informations sur les fonctionnalités de la manette Access sur notre page Web. Inscrivez-vous pour obtenir des mises à jour par e-mail et ne pas manquer les dernières actualités. Les précommandes débuteront le 21 juillet Le 21 juillet à 10 h (heure locale), les joueurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Autriche et au Portugal pourront précommander la manette Access directement auprès de PlayStation via direct.playstation.com, mais également chez certains revendeurs. Les précommandes seront disponibles auprès de certains revendeurs dans différents marchés du monde entier dès le même jour. La manette Access sortira dans le monde entier le 6 décembre. Nous tenons à remercier les organisations et experts en accessibilité, ainsi que les équipes des Studios PlayStation, qui nous ont accompagnés au cours de cette aventure. Nous remercions tout particulièrement les joueurs qui continuent de partager leur passion pour les jeux et produits que nous créons. Nous sommes convaincus que les jeux devraient être accessibles à tous, et la manette Access est notre toute dernière création pour tenir cette promesse. Restez à l’écoute pour en savoir plus d’ici la sortie !

En attendant l'ouverture des précommandes, la PS5 est actuellement à 475 € dans le cadre d'une offre spéciale qui dure jusqu'au 16 juillet et vous pouvez notamment commander un exemplaire à ce prix là à la Fnac.