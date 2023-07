BON PLAN sur la PS5 : 75 € de réduction sur la console de Sony !

Les soldes ont débuté la semaine dernière, c'est l'occasion de faire des achats malins sur un tas de produits, même sur les consoles de jeux. Chose assez rare pour être souligné, la PlayStation 5 est actuellement en promotion pendant quelques jours, une offre à ne pas louper si vous comptiez acheter la dernière console de Sony.

La PlayStation 5 bénéficie actuellement d'une réduction de 75 € chez la plupart des revendeurs ou sur le site officiel de Sony. La console passe ainsi à 479,99 € à la Fnac et sur Amazon par exemple, contre 549,99 € habituellement, car oui, la PS5 a augmenté de prix l'année dernière. Sony rajoute :

La première moitié de cette année 2023 s'est révélée fantastique pour la PS5, avec de nombreux jeux à succès pour les joueurs, comme Hogwarts Legacy et Final Fantasy XVI, des expériences VR comme Horizon Call of the Mountain et Resident Evil Village sur PlayStation VR 2, ainsi que le nouveau casque de réalité virtuelle PlayStation VR 2. Nous continuons d'offrir des expériences de jeu incroyables à la communauté PS5 en plein essor, y compris le service d'abonnement PlayStation Plus, qui offre les avantages d'un très large catalogue avec des centaines de jeux PlayStation classiques.