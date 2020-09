SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 50 % de réduction avec l'offre des « Jeux indispensables », dont The Last of Us Part II

Comment les gens peuvent ils être aussi bêtes et craquer pour du numérique soit disant en promo et toujours plus chers que le format physique ? Sony a bien raison de profiter d'eux pour prendre leur pognon.

Si on prend l'exemple mis en avant dans la promo TLOUS2 à 59,99€ c'est à dire au pris du day one et encore il était moins cher dans certaines enseignes, trouvable à la fnac à 54,99€ et 47,90€ sur amazon et chez leclerc.

Pour moi la promo n'est pas sur le store mais ailleurs. Ouvrez les yeux bordel ou allez consulter.

Le pire c'est qu'avec ce genre de pratique le format physique va disparaitre et après les prix du démat va encore grimper, merci à vous les gros nazes adeptes du démat.