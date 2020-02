SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à -50 % sur une sélection de jeux indispensables

Les promotions se suivent sur le PlayStation Store, permettant d'obtenir à moindre coût certaines productions au format numérique, qui il faut bien l'avouer sont bien trop souvent vendues plus cher que les prix pratiqués dans le commerce. Cette fois, ce sont des jeux qualifiés d'indispensables qui font l'objet d'un rabais allant jusqu'à -50 %, dont des titres récents d'Electronic Arts.

Voici ce qu'en dit le PlayStation Blog :

Échappez aux griffes de l'Empire, affrontez votre destin (et surtout, combattez à l'aide d'un sabre laser et des pouvoirs de la Force) dans l'aventure intergalactique de Star Wars Jedi: Fallen Order. Affrontez des hordes de mutants et des pillards meurtriers dans le dangereux monde post-apocalyptique de Days Gone. Dominez les circuits le jour, puis jouez au chat et à la souris avec les forces de l'ordre de Palm City la nuit dans le splendide Need for Speed Heat signé EA. Et ce ne sont que trois des expériences qui vous attendent à prix réduit avec l'offre Jeux indispensables.