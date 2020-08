SOLDES du PlayStation Store : de nouvelles promotions à ne pas rater avec le retour des jeux à moins de 20 € !

Alors que l'offre « Super Promo d'Été » va prendre fin d'ici quelques heures, Sony Interactive Entertainment n'a pas perdu de temps et vient d'annoncer vidéo à l'appui une nouvelle vague de promotions sur le catalogue de sa boutique en ligne. Ainsi, en vous rendant sur le PlayStation Store, vous pouvez dès à présent profiter de 287 références à moins de 20 €, que ce soit des jeux ou leurs DLC. En vedette, nous retrouvons Assassin's Creed Origins, Dark Souls: Remastered et The Witcher III: Wild Hunt - Game of the Year Edition à 14,99 €. Oui, c'est cadeau à ce prix !

Vous avez jusqu'au jeudi 3 septembre à 00h59 pour en profiter.

Achat d'une carte PSN :