SOLDES du PlayStation Store : plus de 700 jeux jusqu'à -95 % avec les promos Perles Rares !

Vous connaissez la chanson, le mercredi, c'est le jour des soldes du PlayStation Store, toutes les semaines ou presque. Après une vague de produit à moins de 20 €, place à l'opération Perles Rares, visant à mettre en avant des productions indépendantes ou en tout cas moins connues du grand public que les AAA.

Il y a ainsi plus de 700 références en promotion sur PS4, PS3 et PS Vita, pour des réductions pouvant aller jusqu'à 95 %, valables jusqu'au 10 septembre 2020 ! Little Nightmares à 4,99 €, Outlast à 3,79 €, Life is Strange: Before the Storm - Deluxe Edition à 4,99 €, Seasons after Fall à 1,99 €, The Technomancer à 3,99 €, et bien d'autres offres plus alléchantes les unes que les autres peuvent être retrouvées directement sur le PlayStation Store.

Achat d'une carte PSN