SOLDES du PlayStation Store : plus de 1 500 jeux PS5, PS4 et PSVR en promo via l'opération PlayStation Indies !

Avec la multitude d'opérations commerciales sur le PlayStation Store, Sony Interactive Entertainment manque parfois d'originalité quand il s'agit de leur donner un nom. Alors que les offres sur les Jeux indispensables courent encore, le constructeur fait revenir l'initiative PlayStation Indies.

Ce sont cette fois plus de 1 570 produits PS4, PS5 et PSVR qui sont affichés à prix réduit jusqu'au 24 mars à 00h59. Si vous voulez vous procurer Kena: Bridge of Spirits pour 25,99 €, Hello Neighbor pour 7,49 €, Streets of Rage 4 à 14,99 €, Hollow Knight : Edition Coeur-du-Vide à 7,24 € ou encore We Happy Few à 6,99 €, c'est le moment ! Ces jeux et DLC à jusqu'à 90 % de rabais peuvent être retrouvés dans la boutique numérique de vos consoles ou directement sur le site en ligne.

