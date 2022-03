SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 90 % sur plus de 300 « jeux indispensables » de la PS4 et la PS5 !

Et c'est reparti pour une nouvelle vague de promotions sur le PlayStation Store. Les offres sur les Hits Japonais sont encore actives pendant une semaine, mais Sony Interactive Entertainment nous invite quand même à profiter de rabais intéressants sur des Jeux Indispensables, jusqu'a 17 mars à 2h00.



Plus de 337 produits sont concernés, entre Star Wars Battlefront II affiché à 4,99 €, The Last of Us Part II à 19,99 €, LittleBigPlanet 3 à 19,99 €, Dreams à 15,99 €, ou MotoGP 14 à 0,99 €. Les rabais vont jusqu'à 90 % du prix initial, alors vu la quantité et la qualité des promotions, vous allez avoir de quoi vous faire plaisir. Vous pouvez les retrouver en intégralité sur le PlayStation Store de votre console ou le site dédié.

Achat d'une carte PSN