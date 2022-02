SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 90 % de promo sur les Hits Japonais de la PS4 et la PS5 !

C'est toutes les semaines les soldes sur le PlayStation Store ! Alors que l'opération baptisée La Planète des Réductions est toujours d'actualité, la boutique enchaîne avec une initiative autour des Hits Japonais, proposés avec jusqu'à 90 % de promotion jusqu'au jeudi 10 mars 2022.



Plus de 320 produits sont affichés à prix cassé pendant 2 semaines, parmi lesquels Naruto to Boruto: Shinobi Striker à 6,99 €, Bloodborne et The Evil Within à 9,99 €, NieR: Automata Game of the YoRHa Edition à 19,99 € ou encore SoulCalibur VI à 9,79 €. Vu la qualité et la variété des offres, vous ne devriez pas avoir de mal à trouver votre compte. La liste des jeux et DLC est visible sur le PlayStation Store de vos PS4 et PS5 ou directement sur le site en ligne.



