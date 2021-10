FIFA 22 : un trailer de lancement complètement fou avec Zidane, Beckham, Ryan Reynolds et bien d'autres stars !

C'est le grand jour pour les fans de jeux de football ! FIFA 22 est officiellement disponible sur Switch en édition Essentielle évitable, sur PC, PS4 et Xbox One avec quelques améliorations, et surtout sur PS5, Xbox Series X|S et Stadia avec de vraies nouveautés next-gen. Forcément, cela méritait bien un trailer de lancement à la hauteur de l'évènement.

Electronic Arts a fait appel à un tas de célébrités d'hier et d'aujourd'hui pour apparaître dans ce sensationnel clip promotionnel où des joueurs sont téléportés du monde réel au jeu vidéo par la technologie Hypermotion. Kylian Mbappé, David Beckham, Wayne Rooney, Son Heung-min, Christian Pulisic, Sam Kerr, Phil Foden, David Alaba, Trent Alexander-Arnold et d'autres encore apparaissent dans le spot, aux côtés de la commentatrice Alex Scott, et même des acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney, propriétaires du Wrexham AFC qui sera dans l'expérience. La vraie star, c'est cependant notre Zinédine Zidane nationale, qui nous conte une belle leçon sur la passion qui nous anime et fait de nous des humains. Merci Zizou.

