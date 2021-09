FIFA 22 : Wrexham AFC, le club de Ryan Reynolds, sera jouable

FIFA 22 permettra encore une fois de retrouver les clubs internationaux les plus connus du monde, que ce soit le PSG, le Bayern de Munich, Manchester City, le FC Barcelone ou encore l'AC Milan, mais les joueurs retrouveront également des équipes plus modestes de la catégorie Reste du Monde dans le mode Coup d'Envoi.

Et peut-être cela vous a-t-il échappé, mais l'acteur Ryan Reynolds et son compère Rob McElhenney ont racheté récemment le Wrexham AFC, le plus ancien club gallois qui évolue en National League, la cinquième division anglaise (équivalent à notre National 3/CFA 2). Eh bien, le Wrexham AFC sera jouable dans FIFA 22 grâce à la catégorie Reste du Monde, comme l'annoncent EA Games et les deux propriétaires du club dans une vidéo évidemment humoristique, personne n'ayant jamais vu Ryan Reynolds rester sérieux sur la Toile.

L'objectif est de soutenir le Wrexham AFC sur plusieurs années en dehors du terrain, que ce soit en œuvrant pour la communauté locale en collaborant avec l'université de la ville et en créant un community lounge dans l'enceinte du Racecourse Ground, le stade de l'équipe galloise. David Jackson, VP Brand d'EA Sports, commente :

C'est formidable de s'associer avec le Wrexham AFC et de soutenir le club dans ses engagements auprès de sa communauté et des fans. Nous sommes excités à l'idée de lancer des projets d'innovation en collaboration avec le club et de permettre aux fans de Wrexham de vivre l'expérience de joueur avec leur équipe dans EA Sports FIFA 22 quand le jeu sortira plus tard ce mois-ci.

Humphrey Kier, directeur exécutif, rajoute :

Il y a seulement un petit nombre de marques au sein du football qui peuvent se dire iconiques et chaque club veut être associées avec elles. Tout le monde est vraiment excité que Wrexham rejoigne FIFA 22. Les copropriétaires ont évoqué l'ambition de donner à Wrexham un élan mondial lorsqu'ils ont pris le contrôle du club et cette annonce donne corps à cette vision auprès du reste du monde.

La date de sortie de FIFA 22 est pour rappel fixée au 1er octobre 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Google Stadia, ainsi que sur Nintendo Switch dans une Legacy Edition. Vous pouvez précommander le jeu à 69,99 € sur Amazon.

