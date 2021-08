FIFA 22 : Saisons, mini-jeux arcade, multiplicateur de points, aptitudes signatures et contenu retiré, tout sur le nouveau mode VOLTA Football

Depuis sa révélation, FIFA 22 a déjà eu l'occasion de nous présenter les nouveautés de son gameplay et ce qui changera dans le mode FIFA Ultimate Team. Place maintenant à un long coup de projecteur sur le mode VOLTA Football, avec son approche plus arcade et urbaine, en images et vidéos.

Attendez-vous donc à l'apparition d'une jauge technique dont le taux de complétion influe sur la valeur de nos buts, des aptitudes signatures pour changer le cours de la partie, des dribbles améliorés, des célébrations à deux, une arborescence technique retravaillée, des Saisons VOLTA avec du contenu cosmétique varié changeant toutes les 6 semaines et surtout des modes spéciaux estampillés Arcade VOLTA. Il y aura ainsi 8 mini-jeux amusants type Ballon prisonnier ou Tennis ballon pour s'amuser de nouvelles manières !

Le revers de la médaille est que pour privilégier l'approche sociale de VOLTA Football cette année, du contenu a dû être retiré : dites adieu aux fonctionnalités de recrutement et au Collectif, ainsi qu'au jeu solo en ligne et à la campagne scénarisée Les débuts. Tout est expliqué dans le billet très complet ci-dessous.

Pour FIFA 22, nous voulions que le mode VOLTA FOOTBALL soit fédérateur afin que vous puissiez en profiter pleinement entre amis. Nous avons modifié le cœur de la jouabilité afin qu’elle soit plus gratifiante pour les adeptes du jeu à l’instinct. C’est pourquoi nous avons créé de nouveaux gestes techniques ainsi qu’une jauge de gestes techniques pour apporter plus de variété dans les matchs avec notamment des aptitudes signature. Nous avons également créé des compétitions dans le cadre d’ARCADE VOLTA. De plus, nous vous proposerons du nouveau contenu tout au long de l’année avec les SAISONS VOLTA. C'est parti !

Jouabilité

Nouvelle jauge technique

Notre objectif est de rendre VOLTA FOOTBALL différent des autres modes de FIFA. Pour FIFA 22, nous avons donné la priorité au jeu à l’instinct et nous voulons récompenser celles et ceux qui réalisent des gestes techniques, des passes fantasques ou encore avec l’aide du mur. Nous tenions à ce que le jeu à l’instinct soit non seulement possible, mais qu’il soit aussi la principale façon de jouer à VOLTA FOOTBALL. Ceci nous a conduits à la création de la nouvelle jauge technique.

Au fur et à mesure que votre équipe remplit cette jauge technique, votre prochain but peut valoir plus.

Vous et votre équipe pouvez remplir la jauge technique via les actions suivantes :

Une passe fantasque remplira la barre de 100 points

Une passe avec le mur réussie rapportera 200 points

Éliminer un adversaire sur un geste technique rapportera 300 points

Faire un petit pont à un adversaire rapportera 800 points

Prendre le ballon à l’équipe adverse rapportera 100 points.

La jauge technique est divisée en 3 sections et vous devrez marquer 1 000 points pour remplir chacune d’entre elles.

Il est important de savoir qu’au moment de la publication de cet article, les points ne sont pas nécessairement définitifs et peuvent changer avant ou après le lancement de FIFA 22.

Lorsque la première section est remplie, le multiplicateur de buts passe à x2, ce qui signifie que votre prochain but comptera double.

Ce système devrait être familier à celles et ceux qui ont déjà joué certains matchs avec des Règles spéciales dans Coup d’envoi. Pour la deuxième section, le multiplicateur passe à x3. Et pour la troisième section, il passe à x4.

La valeur renforcée des buts vise à donner plus de piquant à chaque match. Vous pouvez accuser un retard de trois buts au tableau d’affichage dans les dernières secondes d’un match et parvenir tout de même à gagner en marquant après avoir enchaîné les gestes techniques.

Aptitudes signature

La jauge technique n’est pas la seule nouveauté passionnante de la jouabilité de VOLTA FOOTBALL. Nous vous proposons également une nouvelle mécanique, les aptitudes signature, avec deux objectifs principaux : rendre les matchs plus passionnants et plus intenses, et vous donner plus d’influence et de maîtrise sur le jeu.

Les aptitudes signature sont des capacités inédites, faciles à utiliser, et susceptibles de faire basculer un match. Que vous souhaitiez marquer sur des frappes puissantes où que vous soyez sur le terrain, éliminer vos adversaires sur une accélération prodigieuse ou les arrêter net par des tacles rageurs, les aptitudes signature sont là pour vous aider.

Fonctionnement

Lors de la création de votre avatar, vous pourrez sélectionner une des trois aptitudes signature uniques.

Vous pouvez également modifier à tout moment votre aptitude signature à partir de l’écran Rôle du joueur.

Au début d’un match, votre aptitude signature sera en phase de chargement.

Avec le temps, votre jauge d’aptitude signature, située au bas de l’écran, se remplira lentement, chaque aptitude disposant d’un temps de chargement différent.

Lorsque votre jauge d’aptitude signature est pleine, elle s’illuminera et vous verrez un message à l’écran vous indiquant d’appuyer rapidement sur RB/R1 pour activer l’aptitude signature de votre choix.

Une fois utilisée, votre aptitude signature sera active pendant une courte durée. Profitez-en tant que vous pouvez !

Au bout d’un court laps de temps, l’aptitude signature ne sera plus utilisable et repassera en phase de chargement. Vous devrez alors attendre qu’elle se remplisse à nouveau pour la réutiliser.

Voici les trois aptitudes signature disponibles :

Puissance

Laissez parler la foudre ! Lorsque cette aptitude est activée, votre attribut Puissance de frappe augmente de 50 % et peut dépasser la limite habituelle de 99. Ces tirs sont tellement puissants qu’ils frapperont et feront vaciller les défenseurs et le gardien qui se trouvent sur la trajectoire, et vous n’aurez plus qu’à marquer dans le but vide si vous ne l’avez pas fait sur la première frappe. Cette aptitude dure 30 secondes et met 80 secondes à se recharger.

Vitesse pure

Déplacez-vous à la vitesse de l’éclair ! Lorsque cette aptitude est activée, vos attributs Vitesse et Accélération sont grandement renforcés et peuvent dépasser la limite habituelle de 99. Cette aptitude très complète vous permet notamment de prendre de vitesse vos adversaires sur les contres ou de revenir vitesse grand V en défense, entre autres. Cette aptitude dure 15 secondes et met 70 secondes à se recharger.

Tacle appuyé

Renversez tout sur votre passage d’un simple coup d’épaule ou sur un tacle glissé ! Lorsque cette aptitude est activée, vous pouvez faire tomber vos adversaires d’une charge à l’épaule ou en effectuant un tacle glissé, le tout sans commettre de faute. Utilisable en attaque et en défense, l’aptitude Tacle appuyé vous permet d’éliminer les défenseurs et de vous créer des espaces en attaque, et elle vous donne également la possibilité de faire chuter les attaquants adverses pour leur reprendre le ballon. Cette aptitude dure 45 secondes et met 90 secondes à se recharger.

Améliorations fondamentales

Nous savions qu’il était inutile de vous encourager à aller au contact de vos adversaires si vos chances de réussite étaient trop faibles, c’est donc pour cette raison que nous avons modifié la logique d’évitement des défenseurs. Cela vous permet d’effectuer des gestes techniques sans avoir à avancer vers un défenseur et risquer qu’il vous ralentisse. Nous savions également que les passes par l’intermédiaire des murs étaient un atout redoutable, mais les murs pouvaient aussi vous jouer des tours si vous en abusiez. Cette année, notre équipe a rendu le système de passes via les murs plus indulgent et très efficace pour éliminer un adversaire. Le coup du scorpion via le mur, joli !

Instinct et espièglerie

Dans FIFA, vous brillez par votre technique ? Si oui, je suis très impressionné et je vous suis probablement déjà sur Twitter/Insta, et vous aurez encore plus de possibilités pour vous illustrer dans VOLTA FOOTBALL. Mais les autres ne veulent pas être en reste !

La mécanique simple des gestes techniques, qui permet aux joueurs d’effectuer des gestes techniques appropriés au contexte du match, en appuyant sur L1 ou RB, a été améliorée. Désormais, la direction du joystick/stick analogique gauche est prise en compte pour déterminer le mouvement à effectuer immédiatement après un geste technique. Il en résulte des gestes techniques plus variés, mais aussi plus efficaces face aux défenseurs adverses.

Nous avons également ajouté plusieurs gestes techniques dans les positions arrêtées, notamment le podium sur le ballon, la feinte de pied et les roulettes magiques. Appuyez simplement sur LB ou L1 pour épater la galerie. De nouvelles pichenettes ont été également ajoutées, et vous pouvez les déclencher en appuyant sur le joystick/stick analogique gauche et en l’orientant dans une direction lorsque vous êtes à l’arrêt.

Célébrations à deux joueurs

Quoi de plus sympa que de célébrer ses buts ? Les célébrer avec un ami !

L’année dernière, les joueurs couraient les uns vers les autres pour célébrer leurs buts, mais au lieu de faire quelque chose ensemble, ils ne faisaient que tourner en rond jusqu’à la fin de la célébration. Nous avons donc choisi de nous baser là-dessus, mais d’aller un peu plus loin. Maintenant, après avoir marqué, vous pouvez célébrer vos buts avec vos coéquipiers en courant simplement vers eux et, en fonction de l’angle, vous pourrez déclencher plusieurs célébrations à deux avec notamment des embrassades, des frappes dans les mains et des sauts, entre autres.

Stats d’avatar

Nous voulions nous assurer que VOLTA FOOTBALL soit un mode fun, tout de suite. L’une des premières choses que vous remarquerez, c’est que la note de votre avatar débute à 82 GÉN et qu’il dispose de 5 étoiles en Gestes techniques et 5 étoiles en Mauvais pied. L’objectif ici est que vous puissiez tout de suite briller sur le terrain sans avoir à trop attendre de progresser. Vous pouvez toujours faire passer votre avatar à la note de 96 GÉN en utilisant des Points de compétence que vous gagnez à chaque match disputé. Nous avons limité la progression des joueurs à 96 plutôt qu’à 99 pour nous assurer qu’aucun joueur ne soit bon en tout, vous devez pouvoir compter sur vos partenaires. Avoir du talent avec le ballon et 5 étoiles en Gestes techniques est obligatoire pour que tout le monde prenne du plaisir dans VOLTA FOOTBALL. Nous tenions à ce que tout le monde puisse sentir la différence entre chaque profil (tirs, construction et jeu physique).

Arborescence technique

Même si nous n’avons apporté aucun changement fondamental au système de l’arborescence technique de VOLTA FOOTBALL, nous l’avons retravaillé pour vous donner plus d’options quant au rôle que vous voulez jouer sur le terrain. De plus, nous l’avons épuré et réduit ses redondances tout en veillant à ce que chaque amélioration de l’arborescence technique soit significative. Vous ne verrez plus d’améliorations non significatives ni de risques de confusion. Au lieu de cela, chaque amélioration vous apportera un bonus de +5 à +12 de vos attributs.

Trois branches sont disponibles :

L’arborescence offensive vous permettra d’être redoutable dans l’art de marquer des buts, mais vous devrez vous en remettre davantage à vos amis pour récupérer le ballon et construire le jeu.

La branche du milieu est consacrée à la circulation du ballon et à la construction du jeu avec les attributs concernant les dribbles et les passes.

La dernière branche concerne le jeu physique et défensif. Moquez-vous des adversaires qui essaient de vous écarter du ballon et utilisez votre puissance athlétique pour le récupérer.

Et comme auparavant, il est rapide et facile de réinitialiser votre arborescence technique et de redistribuer vos Points de compétence si vous voulez changer de poste.

Nous avons également augmenté le nombre de Points de compétence disponibles au départ ainsi que leur nombre maximum. Vous commencerez avec 25 Points de compétence et vous en gagnerez un à chaque match ÉQUIPES VOLTA ou CLASHS VOLTA que vous disputez, jusqu’à un maximum de 120. Cela vous laisse suffisamment de Points de compétence au total pour maximiser l’une des trois branches, et il vous en restera même quelques-uns pour les autres branches.

ARCADE VOLTA

Le mode ARCADE VOLTA vous propose une toute nouvelle façon de jouer à FIFA en ligne avec vos amis. Il s’agit d’une compétition week-end uniquement organisée sur le principe du chacun pour soi où vous pouvez, avec un maximum de trois amis, disputer une série de matchs festifs comme le Tennis ballon ou le ballon prisonnier, entre autres. Voici comment procéder :

Associez-vous avec trois autres joueurs qui peuvent être des amis et/ou d’autres membres de la Communauté VOLTA FOOTBALL.

Disputez une compétition composée de quatre matchs festifs aléatoires en mode 2 contre 2 et chacun pour soi.

Gagnez des points en fonction de vos performances dans chaque match.

Marquez le plus de points dans les quatre matchs pour remporter la compétition.

Votre participation vous rapportera des PIÈCES VOLTA et de l’EXP SAISON VOLTA.

Huit matchs festifs seront disponibles au lancement du jeu, et d’autres le seront après le lancement. Voici les huit premiers :

Ballon prisonnier

Associez-vous par équipe de deux pour esquiver, dévier, plonger et lancer le ballon afin de décrocher la victoire ! Gagnez des points en touchant vos amis et vos adversaires avec le ballon. La première équipe à marquer 15 points l’emporte.

Tennis ballon

Effectuez des échanges en reprenant le ballon de volée ou en effectuant des lobs et des smashs dans ce mode à 2 contre 2. Testez votre précision et piégez vos adversaires avec des lobs fantasques ou faites la passe à votre partenaire qui placera une reprise de la tête inattendue. En cas de double rebond du ballon dans votre camp, vous perdez le point. La première équipe à marquer 10 points l’emporte.

Ruée vers les points

Dribblez sur les panneaux blancs au sol pour les récupérer et marquer des points. Chaque joueur démarre au milieu d’un terrain carré. Des panneaux blancs apparaîtront sur le terrain. Les joueurs doivent courir dessus pour les récupérer. Une fois tous les panneaux récupérés, une nouvelle série de panneaux blancs apparaîtra. Récupérez le plus de panneaux à la fin du temps pour gagner.

But rapide

Marquez aussi vite que possible dans les buts en surbrillance. Chaque joueur débute au milieu d’un cercle de buts. Au bout de quelques instants, un des quatre buts s’allumera. Marquez dedans aussi vite que possible pour gagner autant de points que possible. Marquez le plus grand nombre de points à la fin des huit tours pour gagner.

Élimination mur

Vous vous souvenez quand vous jouiez contre le mur à l’école ? Bienvenue dans Élimination mur ! À votre tour, indiqué par un chrono circulaire sous vos pieds, lancez le ballon contre le mur le plus vite possible pour éviter l’élimination. Si le chrono sous vos pieds arrive à expiration, c’est l’élimination ! Les points sont comptabilisés en fonction de l’ordre d’élimination. Marquez le plus de points au bout de trois tours pour gagner.

Monopole du ballon

Gardez le ballon, éliminez vos adversaires avec des gestes techniques et récupérez des trophées pour marquer des points pour votre équipe et conquérir le terrain dans un match à 2 contre 2. Prenez le contrôle de la totalité ou de la majorité du terrain à la fin du temps imparti pour gagner chaque tour. Le meilleur au bout de trois tours l’emporte.

Stand de tir

Touchez autant de cibles mobiles que possible pour gagner des points. Il existe trois types de cibles avec trois valeurs différentes : cercles (moins de points), grands mannequins et mannequin solo doré (plus de points). Marquez autant de points que possible avant la fin du temps imparti pour gagner.

Retour au coin

Essayez de récupérer les ballons errants et déposez-les dans la cage située dans votre coin pour marquer des points. À chaque tour, un à quatre ballons apparaîtront au milieu du terrain. Courez pour les récupérer et marquez autant de buts que possible dans la cage qui vous est attribuée. Récupérez le plus de ballons à l’expiration du temps pour gagner.

ÉQUIPES VOLTA

Le mode ÉQUIPES VOLTA revient dans FIFA 22 avec de nombreuses améliorations et mises à jour.

Vous découvrirez une nouvelle façon plus directe de vous connecter et de jouer en ligne avec un maximum de trois amis, et d’autres joueurs VOLTA FOOTBALL auront la possibilité de rejoindre votre salon pour disputer des 4 contre 4. Notre objectif est de vous permettre de jouer à VOLTA FOOTBALL en ligne avec et contre d’autres personnes.

Matchs 4 contre 4 en ligne

Disputez des 4 contre 4 sur terrains réduits avec un maximum de 3 amis ou rejoignez simplement d’autres membres de la Communauté VOLTA FOOTBALL.

Nous avons supprimé les postes pour rendre le jeu plus fluide. Nous tenions à ce que les joueurs puissent attaquer et défendre quand la situation l’exige plutôt que de se sentir contraints de rester à certains postes pendant toute la durée du match.

Le stade est maintenant sélectionné aléatoirement et certains seront mis à jour chaque saison. Chaque stade peut disposer de murs ou pas afin de varier l’expérience de jeu.

Nouveau salon et mises à jour d’autres équipes

Le nouveau salon fonctionne non seulement comme point de départ pour le matchmaking, mais aussi comme lieu de ralliement pour vous et vos amis. Invitez vos amis dans votre salon et regardez-les changer leur aptitude signature ou mettre à jour leur apparence en temps réel lorsqu’ils parcourent la boutique pour découvrir les dernières tenues. Voici les changements apportés au salon :

Widget Amis

Accédez rapidement à votre liste d’amis pour les inviter dans votre salon.

Vous avez disputé récemment un match libre avec un coéquipier qui ne fait pas encore partie de vos amis ? Allez dans l’onglet Coéquipiers récents pour lui envoyer une demande d’ami.

Comme tout le monde peut inviter un ami, l’hôte n’a pas besoin de disposer d’un groupe complet pour commencer.

Changer de modes de jeu

Faites vivre votre salon en changeant facilement de mode entre ÉQUIPES VOLTA et ARCADE VOLTA, sans avoir à le reformer et à renvoyer des invitations.

Plus d’infos sur les cartes de joueur

Les cartes de joueur indiquent désormais l’aptitude signature de chaque joueur afin que l’équipe puisse effectuer des changements tactiques avant le prochain match.

Les cartes de joueur affichent également de nouveaux statuts dans un salon, comme lorsqu’un membre passe en mode personnalisation ou effectue des achats dans la boutique.

Suivi des objectifs

Consultez rapidement l’outil de suivi des objectifs pour voir vos prochains objectifs hebdomadaires avant votre prochain match.

SAISONS VOLTA

Le mode SAISONS VOLTA est une nouvelle approche de la publication de contenu dans VOLTA FOOTBALL 22. Les saisons seront mises à jour environ toutes les 6 semaines et vous proposeront de nombreux nouveaux contenus dont :

Environnements de jeu saisonniers

Collections de vêtements de saison

Déblocages progressifs en cours de saison

Objectifs hebdomadaires

Environnement du salon SAISONS VOLTA

Lors de chaque saison, vous aurez la possibilité de débloquer du nouveau contenu en jouant régulièrement à VOLTA FOOTBALL. En disputant des matchs et en remplissant vos Objectifs hebdomadaires, vous remporterez de l’EXP Saison qui vous permettra de progresser dans la saison et de débloquer du contenu saisonnier unique que vous ne pouvez obtenir que via les récompenses EXP.

Une grande partie des PIÈCES VOLTA que vous remportez s’obtiennent via les déblocages EXP Saison, alors veillez bien à remplir vos objectifs !

Le mode VOLTA FOOTBALL s’accompagnera de nouvelles tenues pour personnaliser votre avatar.

La Saison 1 propose du contenu adidas, PSG x Jordan, Killa Villa ainsi que des éléments futuristes à thème conçus par nos équipes créatives en interne.

VOLTA FOOTBALL vous plonge dans un avenir pas si lointain avec City-X. City-X propose un terrain de 5 contre 5 dans un environnement citadin futuriste. Sans compter que les caméras sont des drones !

Éléments retirés de VOLTA FOOTBALL 22

Une grande partie du développement d’un jeu consiste à écouter et à apprendre, aussi pour clore cet article Paroles de développeurs, j’aimerais évoquer les éléments que vous ne verrez plus dans VOLTA FOOTBALL.

Recrutement de joueurs

Cette année, notre objectif est de vous placer, vous et votre avatar, au cœur de l’expérience de jeu, tout en accordant une grande place au jeu avec vos amis. Nous voulons que vous puissiez vous exprimer et vous lier à d’autres joueurs par le biais d’une jouabilité passionnante. Même si le recrutement de joueurs, d’icônes et de célébrités comportait un certain intérêt, nous avons constaté que cette motivation entrait en conflit avec l’expérience de jeu que nous étions en train de créer. Cet aspect fonctionnait au détriment du développement et de la personnalisation de votre avatar et du jeu avec vos amis.

Collectif

Deux raisons principales expliquent le retrait cette année du concept du Collectif.

Tout d’abord, comme indiqué auparavant, nous voulons vous placer, vous et vos amis, au cœur du jeu et faire en sorte que l’individualisation de la création d’équipe soit moins présente. Le système du Collectif était directement lié à la création d’équipe individuelle ; vous deviez recruter de nouveaux joueurs, selon les bons dispositifs et les bons postes, et faire en sorte que l’ensemble fonctionne bien sur le terrain. En voulant mettre davantage l’accent sur vous et non plus sur votre équipe, le système de Collectif n’a plus trop de sens dans VOLTA FOOTBALL. De plus, sans capacité de recrutement, vous ne disposez plus vraiment des outils nécessaires pour optimiser le Collectif et en tirer des avantages en tant que joueur.

Ensuite, nous avons réalisé que dans le jeu en ligne et en coopération, les postes, les terrains et les dispositifs de prédilection n’ont pas tant d’intérêt que cela. L’une des spécificités de VOLTA FOOTBALL est la fluidité de la jouabilité, et pendant un match, les changements de poste et de dispositif sont constants. Donc, les avantages ou les inconvénients liés aux postes et aux dispositifs de prédilection n’ont plus vraiment de sens pour notre nouvelle expérience de jeu.

Mode scénarisé en joueur solo (Les débuts)

En axant l’expérience de jeu sociale en ligne sur vous et vos amis, nous avons choisi d’écarter l’approche en solo. Donc, si vous êtes à la recherche d’une expérience de jeu rapide, passionnante et axée sur le jeu en ligne pour affronter ou jouer avec vos amis, VOLTA FOOTBALL est l’endroit idéal pour vous.

Jeu solo en ligne

Cette année, nous voulons vous donner encore plus qu’avant la possibilité de joueur contre des personnes réelles. Soyez sympa avec les autres et faites-vous de nouveaux amis en ligne. Tout le monde joue à VOLTA FOOTBALL pour s’amuser ! Nous sommes encore dans les premiers temps de la phase de développement de ce nouveau mode de jeu, aussi nous voulons nous appuyer sur une Communauté positive, dynamique et diversifiée. Traitez les gens avec respect et dignité, mais n’hésitez pas parfois à les clouer sur place par vos gestes techniques, mais tout en restant fun. Si vous préférez jouer dans votre coin, le mode CLASHS VOLTA est à votre disposition. Il s’agit d’un mode où vous pourrez vous entraîner et jouer comme vous l’entendez, tout en gagnant de l’EXP et des PIÈCES VOLTA.

Au nom de toute l’équipe de développement de VOLTA FOOTBALL, merci de nous avoir consacré du temps. Nous espérons que vous apprécierez autant le jeu de cette année que nous avons pris du plaisir à le développer, et nous avons hâte de vous voir, vous et vos amis, vous éclater dans VOLTA FOOTBALL.

Quelle aptitude signature allez-vous utiliser pour votre premier match et qui parmi vos amis sera la première ou le premier à remporter une compétition Arcade ?

Au plaisir de vous retrouver en ligne,

Richard Walz et l’équipe de développement de VOLTA FOOTBALL.