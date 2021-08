FIFA 22 : Division Élite, Héros FUT, play-off en FUT Champions... les nouveautés de FIFA Ultimate Team en vidéo

Les versions next-gen et Stadia de FIFA 22 vont avoir droit à bien des avantages exclusifs, notamment au niveau du gameplay. L'incontournable FIFA Ultimate Team va lui aussi évoluer, à priori sur l'ensemble des plateformes (sauf sur Switch, toujours mise de côté) et Electronic Arts fait le point à ce sujet avec un trailer.

Divisions Rivals proposera un système de progression retravaillé avec des séries de victoires apportant des bonus, des niveaux et des rangs, ou encore une Division Élite pour les meilleurs, qui pourront se qualifier pour les FIFA Global Series. Désormais, les classements seront réinitialisés chaque saison, comme dans les MOBA et autres, et les joueurs les mieux placés repartiront avec des bonus périodiques.

De son côté, FUT Champions sera articulé autour d'un système de play-off en semaine, avec des finales les week-ends, pour empocher de très belles récompenses. Le trailer évoque également les Héros FUT avec encore plus de liens et bonus que d'autres cartes (David Ginola a été confirmé cette semaine), la personnalisation plus poussée du Stade FUT ou encore le matchmaking coop public.

Division Rivals & FUT Champions évoluent ????

Ajoutez votre style dans votre Stade #FUT ????️

Matchmaking public en Co-Op ????



????Bienvenue dans #FUT22 ! Plus d'infos ???? https://t.co/hGiOUhY5f1 #FIFA22 pic.twitter.com/IU6addsrIk — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) August 10, 2021

Bande-annonce VOSTFR

La date de sortie de FIFA 22 est calée au 1er octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia et Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 34,99 € sur Amazon.fr.