Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 52) : FIFA 22 termine l'année 2021 en tête

Cette fois, c'est réellement la fin, le S.E.L.L. partage aujourd'hui le classement des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus en France et en versions physiques lors de la dernière semaine de l'année 2021. L'occasion de tourner la page pour pleinement se concentrer sur 2022, après un classement qui n'étonnera personne.

FIFA 22 se retrouve en effet toujours en tête, suivi par Mario Kart 8 Deluxe et Mario Party Superstars, un podium très classique. Nous retrouvons enfin Animal Crossing: New Horizons et Pokémon Diamant Étincelant aux quatrième et cinquième place, certaines choses ne changent jamais... du moins en attendant le prochain gros jeu exclusif à la Nintendo.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 27 décembre 2021 au 1er janvier 2022 :