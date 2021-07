FIFA 22 : toutes les nouveautés du gameplay expliquées en vidéo et en détail

FIFA 22 a été officialisé en grande pompe il y a quelques jours, avec une bande-annonce et un large aperçu de ses nouveautés. Mais en cette semaine d'EA Play Live, Electronic Arts lui a accordé un coup de projecteur particulier dans le cadre de l'une de ses sessions EA Play Spotlight.

Les développeurs sont ainsi revenus en détail sur tous les changements apportés au gameplay, séquences in-game à l'appui. Technologie HyperMotion pour des animations plus réalistes, duels aériens plus fluides, joueurs plus humains même quand ils ne sont pas au cœur de l'action, possibilités tactiques inédites, tout y passe. À noter que, comme déjà annoncé, une partie de ces nouveautés côté jouabilité seront exclusives aux versions PS5, Xbox Series X|S et Stadia.

CAPTURE 11-11 AVANCÉE

Les maillots Xsens permettent, pour la première fois, de capturer les mouvements de 22 footballeurs professionnels en plein effort. Grâce à un impressionnant volume de données ultra-détaillées issues des mouvements humains, les déplacements des joueurs et des équipes sont retranscrits avec une extrême fidélité dans FIFA 22.

APPRENTISSAGE MACHINE

Grâce à l’algorithme puissant de notre système d’apprentissage machine, plus de 8,7 millions d’images issues des captures de mouvements sont analysées et transformées en temps réel en nouvelles animations pour créer un réalisme saisissant partout sur le terrain.

DÉPLACEMENTS COLLECTIFS RÉALISTES

Pour la toute première fois, les maillots Xsens enregistrent chaque contrôle, tacle, accélération et duel des 22 joueurs en plein effort afin de récolter des données retranscrites ensuite en plus de 4 000 nouvelles animations dans FIFA 22 afin de donner plus d’intensité, de réactivité et de densité à chaque joueur sur le terrain.

IA TACTIQUE

Grâce à une intelligence de jeu plus poussée issue des consoles de nouvelle génération, chaque joueur perçoit mieux les dispositifs et les déplacements offensifs et défensifs afin de faire preuve d’un plus grand réalisme tactique.

EN ATTAQUE

Les joueurs peuvent désormais prendre jusqu’à 6 fois plus de décisions par seconde afin de mieux comprendre leur environnement, d’adapter leurs appels de balle et de mieux réagir aux ballons qui traînent.

EN DÉFENSE

L’IA défensive a été retravaillée afin que chaque équipe se comporte comme un bloc capable de conserver sa disposition sur le terrain et de mieux couvrir les espaces.

ML - FLOW

En traitant plus de 8,7 millions d’images issues des captures avancées de matchs à 11 contre 11, l’algorithme ML - FLOW permet de créer de nouvelles animations en temps réel afin que les joueurs puissent mieux ajuster leur foulée et leur cadence de course à l’approche du ballon afin de pouvoir le contrôler ou le frapper plus facilement.

DUELS AÉRIENS CINÉTIQUES

La technologie utilisée lors des duels synchronise des animations de joueurs et renforce le réalisme et la réactivité lors de la lutte dans les airs. Observez les joueurs se pousser, tirer leur maillot et se bousculer sur les centres, les dégagements et les passes longues. Le jeu de tête gagne en efficacité et l’issue des duels est plus nette.

CONTRÔLE DU BALLON PLUS FLUIDE

Grâce à des animations repensées, le contrôle du ballon est plus naturel et plus fluide qu’auparavant. Les joueurs contrôlent la transmission du ballon sur les duels aériens et gagnent en souplesse lors des phases de jeu à terre, et les situations de protection du ballon sont plus musclées pour vous donner plus de liberté en attaque dans FIFA 22.

HUMANISATION DES JOUEURS

Avec la Capture 11-11 avancée, les nouvelles animations sur les phases de jeu sans ballon donnent littéralement vie aux joueurs sur le terrain. Observez les joueurs se parler, se montrer du doigt et se prendre à partie. Le déplacement est également plus intense lors des situations d’urgence pour rendre FIFA plus réaliste et immersif que jamais.

REFONTE DES GARDIENS

Grâce au tout nouveau système de comportement des gardiens, le dernier rempart de votre équipe fera preuve d’une plus grande intelligence de jeu avec une plus grande fiabilité dans les arrêts et une plus grande clairvoyance dans la prise de décision. La personnalité du placement des gardiens s’apparente à celle de leurs homologues dans la réalité pour retranscrire les réflexes des meilleurs d’entre eux.

PHYSIQUE RÉALISTE DU BALLON

Les données réelles importées dans FIFA 22 donnent encore plus de réalisme à la physique du ballon. Grâce à des paramètres affinés comme la vitesse, l’effet, la résistance de l’air, la friction au sol et le roulement, chaque contrôle, feinte, tir, reprise de volée, passe et dribble seront criants de vérité.

ACCÉLÉRATION FULGURANTE

La nouvelle mécanique de la jouabilité modifie la dynamique des duels et l’Accélération fulgurante vous offre plus de maîtrise dans vos sprints, à la fois en attaque et en défense. Attirez vos adversaires et choisissez le bon moment pour placer une accélération afin d’échapper à votre vis-à-vis pour partir à l’assaut du but adverse.

NOUVELLES TACTIQUES OFFENSIVES

Composez votre équipe en adoptant différents styles de jeu dans chaque moitié de terrain avec de nouvelles tactiques offensives qui vous donnent plus de maîtrise sur la manière dont vous jouez dans FIFA 22 : gardez le ballon dans votre camp et partez en contre avec un jeu de passes rapide, lancez de longs ballons dans la surface adverse ou bien posez tranquillement le jeu.