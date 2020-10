Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, date de sortie, images et compatibilité cross-play en fuite

Au vu du nombre de fuites à son sujet, l'arrivée de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered n'est plus un secret pour personne. Plusieurs questions restaient tout de même en suspens, des qualités visuelles du jeu à son contenu, mais il semblerait qu'Electronic Arts soit prêt à nous révéler tout ça ce 5 octobre, à en croire un teasing initié en début de week-end.

Il semblerait cependant que tout ce que nous avons à savoir sur le projet ait néanmoins leaké avant l'heure. L'internaute nippon Renka_schedule a posté sur Twitter la jaquette japonaise et des images de ce Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, dont l'origine est inconnue à cette heure. Mieux, il accompagne ces visuels d'un texte expliquant que le titre sortira le 6 novembre 2020 au Japon au prix de 4 299 ¥ (39,99 € chez nous ?), sera livré avec l'intégralité de ses DLC pour des défis et des bolides en plus de la version originale, et sera compatible cross-play, à l'instar de Need for Speed Heat.

Le développeur de ce portage ne serait autre que Stellar Entertainment, à qui nous devons Burnout Paradise Remastered (vendu à partir de 19,99 € sur Amazon.fr). Il ne reste désormais plus qu'à attendre qu'EA confirme tout cela d'ici quelques heures.