Need For Speed: Hot Pursuit Remastered apparaît sur Amazon avec une date de sortie

En attendant le prochain Need for Speed original, actuellement entre les mains de Criterion, il semblerait qu'Electronic Arts ait un petit quelque chose autour de la franchise à proposer pour nous faire patienter. La rumeur veut en effet que l'éditeur ait dans ses cartons un Need For Speed: Hot Pursuit Remastered, simple, mais efficace portage du jeu de 2010.

Le projet n'a toujours pas été officiellement annoncé, mais il refait parler de lui avec un habitué des fuites en tout genre : Amazon. La branche britannique vient en effet d'ajouter le titre à sa base de données, avec pour le moment des versions Switch et Xbox One, même si des éditions PS4 et PC seraient logiquement à prévoir. Il avance même une date de sortie assez cohérente : le 13 novembre 2020.

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered semble donc être sur le point de se concrétiser, reste désormais à savoir quand il sera révélé. Rendez-vous à la gamescom Opening Night Live de la fin du mois ?