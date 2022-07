FIFA 23 : Kylian Mbappé rejoint par une autre star sur la jaquette, une date et une heure pour le premier trailer

C'est officiel, Electronic Arts va perdre la marque FIFA à partir de l'année prochaine, et relancera sa série de jeux de football sous le nom d'EA Sports FC. Avant cela, ils vont livrer ensemble FIFA 23, un épisode dont nous ne savons officiellement encore rien. Les choses vont changer cette semaine.

EA vient de nous donner rendez-vous le 20 juillet 2022 à 18h00 pour la diffusion de la première bande-annonce du titre. Pour mémoire, selon les rumeurs, cet épisode proposerait du contenu en lien avec les Coupes du Monde masculine et féminine, du cross-play et une technologie Hypermotion renforcée par la capture de nombreuses données.

Avant de voir si cela est vérifié, la jaquette de l'Ultimate Edition de FIFA 23 a été révélée. Nous y retrouvons l'ambassadeur Kylian Mbappé, comme pour FIFA 21 et FIFA 22, aux côtés de Sam Kerr, footballeuse australienne évoluant au Chelsea FC. Elle devient la première femme à apparaître sur une pochette internationale de la saga, Alex Morgan et Christine Sinclair n'ayant elles été présentes que sur les versions nord-américaines de FIFA 16. Et cela renforce également la rumeur autour du contenu sur la Coupe du monde féminine de football 2023, qui se déroulera à l'été 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. L'utilisation de la technologie Hypermotion 2 est également évoquée sur le visuel, une preuve de plus en faveur des bruits de couloirs.

Nous ne sommes pas encore certains que le duo sera présent sur la jaquette standard, mais Electronic Arts les désignant tous deux en tant que cover stars, cela semble bien parti. En attendant l'ouverture des précommandes, FIFA 22 est disponible à partir de 17,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : FIFA : les futurs titres sans Electronic Arts resteront « les meilleurs », de nouveaux jeux vidéo prévus dès 2022