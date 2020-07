EA Sports UFC 4 : un trailer musclé pour le Mode Carrière unique pour chaque joueur

EA Sports UFC 4 n'a été officialisé qu'au début du mois, mais il a déjà prévu d'arriver dans nos rayons dans deux semaines. C'est donc une promotion express que lui réserve Electronic Arts : après un regard approfondi sur ses nouvelles mécaniques de gameplay, place à une bande-annonce dédiée au Mode Carrière.

L'aventure nous amènera aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'octogone, alors que nous suivrons les précieux conseils du coach interactif Davis. Notre combattant personnalisable évoluera d'amateur à superstar grâce à la fonctionnalité Fighter Evolution, qui nous permettra d'augmenter notre maîtrise de différentes disciplines de combats ou nos points de statistiques à chaque occasion.

Il y aura à côté de cela un système de relations pour nouer des contacts avec les autres sportifs, les sparring partners, les fans et les sponsors. Se rapprocher de combattants permettra par exemple de les défier pour apprendre leurs coups spéciaux. Cerise sur le gâteau, l'ensemble de l'aventure sera scénarisée et liée par des évènements dynamiques qui dépendront de nos résultats, de nos changements de catégories de poids et bien d'autres facteurs. Chaque joueur vivra ainsi sa propre carrière.



La date de sortie d'EA Sports UFC 4, c'est donc pour le 14 août 2020 sur PS4 et Xbox One, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 69,99 € à la Fnac.