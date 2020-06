EA Sports UFC 4 : un nouvel épisode et son logo ont fuité !

C'est en 2018 que nous avions découvert UFC 3, un épisode qui surfait plus que jamais sur le succès grandissant du MMA. Quelques mises à jour et une Édition Icône plus tard, le projet a logiquement été délaissé au bout de plusieurs mois. Il se pourrait désormais que la licence s'apprête à faire son retour avec un épisode original.

Il a été découvert via PS4 Patches, site détectant les mises à jour déployées sur PlayStation 4, qu'un produit appelé Magnum avait été ajouté à l'écosystème de la console. Le point intéressant, c'est que les icônes reliées à cet élément font directement référence à EA Sports UFC 4, logo à l'appui, et à quelque chose qu'Electronic Arts appelle le Community Feedback Environment. Quant à savoir s'il d'une version bêta, d'un client spécial pour des testeurs ou de toute autre chose, nous le saurons peut-être plus tard.



Mais la grande nouvelle, c'est l'existence même de cet EA Sports UFC 4, qui leak ici pour la toute première fois. Sachant qu'un EA Play Live se tiendra le 18 juin, nous découvrirons certainement officiellement son existence à ce moment-là. Côté consoles, son prédécesseur étant paru sur PS4 et Xbox One, ces deux consoles devraient être visées, avec pourquoi pas des éditions PS5 et Xbox Series X en sus. Pour les déclinaisons PC et Switch, il faudra croiser les doigts.



