Gears 5 : une Opération 5 avec du contenu de Gears 2 et 3, et un DLC avec des catcheurs de la WWE de sortie

La fin d'année est riche pour les joueurs de Gears 5 ! Déjà, le lancement des Xbox Series X et S a été l'occasion de mettre le jeu à jour avec des optimisations, et la possibilité de jouer avec Batista en tant que héros. Et en attendant la mystérieuse extension solo Hivebusters en décembre, cette semaine a été marquée par la sortie de l'Opération 5 et du DLC Lot New Day.

L'Opération 5 vient étoffer le multijoueur avec 6 cartes et 7 personnages ainsi que la skin de Gabe Diaz pour les joueurs de Gears Tactics, sépare les classes des combattants pour plus de possibilités, et améliore l'expérience sur plusieurs aspects. Des Succès supplémentaires ont même été ajoutés.

Cinq cartes L’Opération 5 propose 5 cartes, deux sont entièrement inédites et trois constituent des versions remaniées de classiques de la série. Nouvelles cartes : Nexus voit les joueuses et les joueurs s’affronter au milieu de rivières d’Imulsion au sein de ce refuge de Locustes situé en profondeur sous le Mont Kadar. Regency vous entraîne quant à elle au-dessus des nuages, inspirant le respect et la peur.

Cartes classiques : Trois cartes issues de la trilogie originelle de Gears of War font leur retour. Les légendaires Gridlock et Clocktower ainsi que River, une carte incontournable de Gears of War 2, s’ajoutent à la liste. Séparation des classes et des personnages dans les modes PvE Un grand remaniement des modes Horde et Fuite voit les personnages séparés des classes. Dorénavant, vous pourrez utiliser n’importe quel personnage et lui affilier la classe de votre choix, même si celui-ci n’était jusque-là pas disponible dans les modes Horde et Fuite. Vous voulez créer une super-équipe remplie de Marcus ? C’est possible ! Choisissez votre personnage, votre classe, et imposez-vous face à l’ennemi. Sept personnages Les sept personnages qui rejoignent le casting vous rappelleront la Guerre des Locustes. Dizzy Wallin et Tai Kaliso pourront affronter le redoutable Skorge de Gears of War 2. Anya Stroud pourra s’en prendre aux Locustes Lambent, Grenadier Lambent et aux Gardes Theron Lambent de Gears of War 3. Incarnez Dizzy, Tai, Anya et Skorge avec le Lot Opération 5. Optimisé pour Xbox Series X|S Le multijoueur de Gears 5 est désormais jouable en 120 images par seconde dans son versant compétitif sur Xbox Series X et Xbox Series S. Sur Xbox Series X, découvrez une résolution 4K Ultra-HD ainsi qu’un niveau technique et graphique jusqu’ici uniquement disponible sur PC. Fonctionnalités supplémentaires de la mise à jour Au-delà des changements majeurs décrits ci-dessus, l’équipe a également ajouté de nouvelles fonctionnalités et a continué à travailler sur l’équilibrage du jeu pour l’améliorer : Nombreuses mises à jour pour les parties compétitives classées pour améliorer l’expérience globale

Rééquilibrages suite à la séparation des classes en PvE

Nouveau niveau de rareté Héroïque pour les éléments cosmétiques qui récompensera les joueuses et joueurs les plus impliqués

Apparition de défis quotidiens et hebdomadaires en PvE, avec leurs récompenses associées Gabe Diaz arrive dans Gears 5 L’apparence de Gabe Diaz en armure est disponible avec l’Opération 5. Il suffit de terminer le didacticiel de Gears Tactics pour la débloquer automatiquement lorsque vous vous reconnecterez à Gears 5. Attention, ce sera la seule manière de la débloquer en cette fin d’année. Nouveaux succès Aucune mise à jour digne de ce nom ne vient sans succès, tâchez de débloquer ces 13 là pour obtenir 80 points de Gamerscore. Nom Description Gamerscore Class Act Atteignez le niveau 5 avec les classes Assault, Tank et Soutien 5 The Centaur Set Maîtrisez les classes Anchor, Gunner, Pilot, Veteran et Brawler 10 A Gear of many Talents Terminez un match compétitif sur les cartes Regency, River, Nexus, Clocktower et Gridlock 5 Exterminating the Hollow Atteignez 100 éliminations sur Nexus 5 Places to go, monsters to kill Remportez un match classé sur Regency, River, Nexus, Clocktower et Gridlock 10 So there’s the hero Obtenez un skin Héroïque 5 Didn’t want to look too civilized Obtenez 20 skins Épiques de personnages 5 Ben would have loved this thing Obtenez une élimination avec le Scorcher 5 Solid Gold Battez le temps Or dans une Fuite 5 Such carnage Obtenez 400 GP dans un match classé grâce à des éliminations 5 Break them. Brutalize them. Obtenez 100 GP dans un match classé grâce aux ring breaks 5 You’ve got character, kid Collectionnez 50 skins de personnages 5 Gun Collector Collectionnez 360 skins d’armes 10

Pour ce qui est du Lot New Day, il s'agit d'un pack avec des skins des champions du combat en équipe en WWE que sont Big E, Kofi Kingston et Xavier Woods. Si vous le voulez, il va falloir tout de même dépenser 19,99 €, ou utiliser vos points Xbox Game Pass Ultimate Perks.

Lot New Day Skin de personnage de Big E

Skin de personnage de Kofi Kingston

Skin de personnage de Xavier Woods

Ensemble de skins d'armes New Day

Étendard New Day

Traces de sang New Day

Marque New Day

Gears 5 est actuellement disponible à partir de 9,99 € sur Amazon.fr.