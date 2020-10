Gears 5 : le DLC solo Hivebusters annoncé, et tout sur le patch next-gen avec un New Game+, Batista jouable en Campagne et du 120 fps

The Coalition nous avait promis une version optimisée pour Xbox Series X et S de son Gears 5 au lancement, nous aurons finalement droit à bien plus de choses le mois prochain. Le studio a confirmé qu'une grosse mise à jour allait paraître le 10 novembre, apportant bien des nouveautés. En première ligne, un New Game+ permettant de recommencer la campagne, pourquoi pas avec les nouvelles difficultés Ironman et Inconceivable, en conservant les améliorations de Jack, les skins d'armes et les Mutators. Inconceivable sera simplement un degré de difficulté supérieur, mais Ironman sera carrément un mode avec une seule vie, et donc une mort permanente. Il y aura sinon de nouveaux Succès à débloquer à cette occasion.

Une nouvelle skin spéciale de Marcus Fenix sera débloquée par tout le monde au passage, mais la cerise sur le gâteau, c'est l'arrivée de Batista dans la campagne ! Gears 5 a vu les choses en grand, car l'avatar de Dave Bautista pourra carrément remplacer Marcus Fenix durant toute l'histoire, avec un doublage totalement retravaillé. Pour l'utiliser, rien de plus simple, il suffit de revêtir la skin à son nom en redémarrant une nouvelle partie. Sinon, les mises à jour du multijoueur vont continuer, notamment avec une Opération 5 qui permettra de choisir n'importe quelle classe pour n'importe quel personnage. Tout cela sera bien évidemment disponible sur Xbox Series X et S, Xbox One et PC.

The Coalition en profite pour évoquer les améliorations de Gears 5 sur Xbox Series X et S. Le titre pourra tourner en 4K sur la plus performante des deux consoles, et à 120 fps sur les deux, tandis que les cinématiques seront affichées en 60 fps plutôt qu'en 30 fps. La latence des inputs sera optimisée, et sera réduite d'environ 36 % en Campagne et 57 % en Versus. À noter qu'il ne sera pas possible d'exclure les joueurs next-gen de ses parties sur Xbox One malgré les avantages des plateformes de nouvelle génération, mais qu'il sera toujours possible d'exclure les joueurs PC des parties Xbox. Si vous voulez un aperçu de l'amélioration des ombres sur certains éléments et de l'occlusion ambiante, des vidéos comparatives sont visibles chez IGN.

Vous en voulez encore ? Alors vous serez heureux d'apprendre que The Coalition prépare une extension solo appelée Hivebusters pour décembre ! La lead producer refuse d'en dire plus pour le moment, mais sachez que Hivebusters est le nom d'une escouade formée par Jeremiah Keegan, Lahni Kaliso et Leslie Macallister, jouable en multijoueur et au cœur de sa propre série de comics : vont-ils revenir dans leur propre DLC scénarisé ?

« Tout ce que je peux dire, c'est que c'est pour décembre et que le titre est Hivebusters, donc cela pourrait vous donner un petit indice sur ce que ce contenu pourrait contenir. Il sera également disponible sur les nouvelles consoles, donc il sera optimisé pour ces deux-là.

Pour les retardataires, Gears 5 en version Xbox One compatible Smart Delivery est disponible pour 24,43 € sur Amazon.fr.