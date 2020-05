Gears 5 : trois membres de la famille Carmine disponibles en DLC

Toujours en pleine Opération 3, baptisée Gridiron, Gears 5 ne va pas attendre sa prochaine grosse vague de contenu pour proposer des personnages additionnels. The Coalition a décidé de changer d'approche pour proposer plus régulièrement des combattants inédits, quitte à ce qu'ils ne soient pas compatibles avec tous les modes multijoueurs.

L'initiative commence cette semaine avec l'arrivée de trois membres emblématiques de la famille Carmine : Anthony, Benjamin et Gary. Si vous êtes pressés, vous pouvez les acheter via un bundle comprenant les trois personnages, la skin Poetic Justice, deux sprays et trois bannières pour 9,99 €. Sinon, ils peuvent être échangés contre 1 800 Ferrailles, pour un Deluxe Carmine Bundle qui ajoute les skins Academy Anthony Carmine, Firestarter Benjamin Carmine et Biker Gary Carmine au contenu susnommé.

Chaque personnage peut autrement être obtenu à l'unité contre 500 Ferraille. Et si vous ne voulez absolument pas passer à la caisse, vous pouvez toujours crafter un Totem dédié au combattant, l'équiper et gagner 30 000 XP pour le débloquer gratuitement, mais cela demandera bien évidemment du temps. À noter qu'ils ne sont utilisables qu'en Versus, mais The Coalition promet qu'il mettra bientôt Gears 5 à jour pour rendre tous les COG jouables en Horde et Escape.