State of Decay 3 passe à l'Unreal Engine 5, les développeurs de Gears 5 à la rescousse

State of Decay 3 avait été annoncé en juillet 2020 lors d'un Xbox Game Showcase, le titre est développé par Undead Labs, qui appartient désormais à Microsoft, et nous emmènera dans une région enneigée. Cependant, deux ans plus tard, les informations restent maigres, et il y aurait eu des problèmes en interne lors de la pré-production.

Cependant, les choses avancent, comme l'a annoncé Matt Booty récemment. Le directeur des Xbox Game Studios était l'invité du dernier podcast de Larry « Major Nelson » Hryb, l'occasion de reparler brièvement du jeu. State of Decay 3 est actuellement développé avec l'Unreal Engine 5, le moteur de jeu dernière génération d'Epic Games, et The Coalition vient prêter main-forte au studio pour l'aider dans le développement. Il connaît bien le moteur, plusieurs jeux de la franchise Gears sont en cours de création sous l'UE5 et nous avions même eu un aperçu de leurs réalisations l'été dernier.

Vous l'aurez compris, les choses avancent pour State of Decay 3, mais nous ne mettrons sans doute pas les mains sur le jeu avant un long moment. En attendant, vous pouvez jouer à State of Decay 2, qui a atteint les 11 millions de joueurs, via le Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois sur Amazon.