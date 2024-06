State of Decay 3 se rappelle à notre bon souvenir avec une jolie bande-annonce

Undead Labs s'est fait discret ces dernières années, et pourtant, il développe depuis un moment déjà State of Decay 3, nouvel opus de sa franchise de jeux de survie dans un monde post-apocalyptique ravagé par des morts-vivants. Le titre a eu droit à une très belle bande-annonce lors du Xbox Games Showcase 2024 :

Comme les précédents volets, State of Decay 3 nous demandera de faire face à des zombies et de s'aventurer dans des lieux dangereux pour récolter des ressources et survivre le plus longtemps possible, tout en reconstruisant une communauté d'humains. La coopération entre survivants sera vitale pour ne pas se faire croquer, nous aurons également accès à de nombreuses armes et véhicules.

State of Decay 3 n'a toujours pas de date de sortie, il est attendu sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. Vous pouvez retrouver l'abonnement Ultimate à 14,99 € par mois sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.