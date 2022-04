State of Decay 3 : une pré-production compliquée, la faute à un management toxique chez Undead Labs

Undead Labs a déjà accouché de deux jeux State of Decay, des titres nous demandant de survivre dans un monde post-apocalyptique avec des zombies. Un troisième volet a été annoncé lors d'un Xbox Games Showcase en 2020, deux ans après le rachat du studio par Microsoft. Depuis, c'est le silence.

Mais voilà qu'Undead Labs refait parler de lui ces derniers jours et pas pour les meilleures raisons. Kotaku rapporte en effet un développement compliqué, la faute à un management toxique en interne. Une douzaine d'employés ou anciens membres du studio ont dévoilé anonymement des décisions hasardeuses, comme la conception de mécaniques de gameplay alors que le cœur du jeu n'avait pas encore été décidé, ou l'officialisation de State of Decay 3 bien trop tôt. En plus de burnouts, Undead Labs fait face à des problèmes de sexisme, les femmes évoquant leur difficulté à se faire entendre au sein du studio, et l'ancienne directrice des ressources humaines Anne Schlosser n'a rien fait pour les aider. Un employé anonyme commente ainsi :

La culture que le studio avait jusqu'à récemment n'était pas la plus hospitalière pour quiconque n'était pas un homme « cishet » blanc. Cela s'est amélioré au cours des six derniers mois environ. Mais le studio a embauché beaucoup de talents divers qu'il n'a pas suffisamment soutenus dans le passé.

Jeff Strain, fondateur du studio qui a quitté le navire pour fonder Possibility Space, s'est défendu dans un long post sur Medium après avoir été contacté par Kotaku, sans lui répondre directement. Philip Holt, directeur actuel d'Undead Labs, est quant à lui pointé du doigt, privilégiant l'embauche de ses amis proches au détriment d'autres candidats. Quant à Microsoft, propriétaire du studio, eh bien, il ne s'en occuperait pas trop...

Pour autant, certains employés de chez Undead Labs ne perdent pas espoir et voient même une vraie amélioration de leurs conditions depuis quelques mois, leur permettant de dire que State of Decay 3 sera un très bon jeu, malgré sa pré-production chaotique. Vous pouvez retrouver State of Decay: Year One Survival Edition à 15,11 € chez Gamesplanet.