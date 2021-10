Possibility Space : le fondateur d'Undead Labs (State of Decay) et ArenaNet (Guild Wars) ouvre un nouveau studio pour créer un « jeu joyeux »

Le nom de Jeff Strain ne vous parle peut-être pas, mais vous connaissez certainement ses créations. Il est en effet l'un des cofondateurs d'ArenaNet, l'équipe derrière Guild Wars, et le seul fondateur d'Undead Labs, studio à qui nous devons les State of Decay et qui a été racheté par Microsoft. Il ne restera pas dans le navire pour State of Decay 3, car il a décidé de monter une nouvelle entreprise de développement de jeux vidéo basée à La Nouvelle-Orléans en Louisiane : Possibility Space.

Il a pour projet de concevoir des « expériences humaines », à commencer par un premier « jeu joyeux » dont il « rêve depuis de nombreuses années ». Et il est bien entouré, car autour de lui, nous retrouverons Jane Ng (Campo Santo, Valve) en directrice visuelle, Austin Walker (Waypoint Media, podcast Friends at the Table) en directeur de la propriété intellectuelle, Liz England (Ubisoft, Insomniac) en directrice des systèmes de simulation et de narration, Richard Foge (Undead Labs, ProbablyMonsters) en vice-président de la conception, Brandon Dillon (Oculus, Double Fine) en vice-président de l'ingénierie, Leah Rivera (Undead Labs, ArenaNet) en conceptrice principale de systèmes narratifs, Brian Jennings (NZXR, Magic Leap) en directeur de la conception technique et enfin Charles Randall (Ubisoft, BioWare) et Erica Tam (Electronic Arts, Oculus) en tant qu'ingénieurs senior.

« Nous avons pensé que c'était le bon moment pour créer quelque chose de nouveau - un studio construit à partir de zéro pour répondre aux besoins et aux perspectives en évolution des joueurs et des développeurs », a déclaré Jeff Strain, fondateur de Possibility Space. « Comme beaucoup d'autres, la dernière année et demie a été une période difficile pour moi. Bien que je sois reconnaissant que ma famille soit en sécurité, l'anxiété, la peur et l'isolement des 18 derniers mois ont parfois été presque insupportables. Cette peur et cet isolement ont été le catalyseur de Possibility Space, un studio de jeu moderne, où nous créons un jeu joyeux qui est mon rêve depuis de nombreuses années. Je suis ravi et reconnaissant envers l'équipe qui a choisi de partager cette vision et de lui donner vie. »

« Je suis ravi de rejoindre Jeff et l'incroyable équipe de Possibility Space », ajoute Austin Walker, ancien rédacteur en chef de Waypoint chez VICE Media, animateur du podcast Friends at the Table et directeur de licence de Possibility Space. « Pour être franc, je n'aurais jamais pensé franchir le pas des médias au développement, mais au fur et à mesure que j'ai appris à connaître les gens ici, j'ai réalisé à quel point je voulais travailler avec eux. Tant de nos idées et priorités s'alignent, de nos réflexions sur ce qui fait un jeu convaincant à notre engagement en faveur d'une culture de studio équitable et saine. Je suis très chanceux de travailler aux côtés d'autant de personnes talentueuses, et je suis ravi d'apporter mon expérience de conteur et de constructeur de monde aux projets innovants sur lesquels nous travaillerons dans les années à venir.