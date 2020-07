State of Decay 3 annoncé par un teaser sur Xbox Series X et PC

Après la présentation de Halo Infinite, la première révélation concernait une série appréciée des joueurs Xbox. Nous avons en effet pu découvrir le tout premier teaser de State of Decay 3, le nouveau bébé d'Undead Labs.

Le trailer nous montre une héroïne perdue dans la neige, et visiblement éprouvée par les épreuves qu'elle a vécues par le passé. Alors qu'elle semble enfin trouver un peu de réconfort en croisant un cerf qui pourrait la nourrir pendant quelque temps, elle va vite se rendre compte que lui aussi a été infecté par le virus qui ronge l'univers de la série.

Et pour le moment, c'est tout ce que nous avons à nous mettre sous la dent ! State of Decay 3 est annoncé sur Xbox Series X et PC à une date inconnue, et comme toutes les exclusivités, il sera inclus dans le Xbox Game Pass dès son lancement.