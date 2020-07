Xbox Series X : les grosses exclus Xbox One seront Optimisées pour Xbox Series X, dont le portage de Gears Tactics !

Avec la Xbox Series X, la frontière entre rétrocompatibilité et exclusivités next-gen sera un peu floue. Concrètement, un jeu cross-gen aura véritablement droit à sa version next-gen s'il bénéficie du badge Optimisé pour Series X, qui signifie que des techniques propres à la nouvelle génération ont été incluses.



À l'occasion de son dernier Xbox Games Showcase, le constructeur en profite pour faire le point sur les améliorations prévues pour certaines exclusivités Xbox One afin qu'elles soient sublimées sur Xbox Series X, même si cela avait déjà été plus ou moins dit par le passé. Forza Horizon 4, Gears 5, Gears Tactics, Ori and the Will of the Wisps et Sea of Thieves auront tous droit à un ravalement de façade spécifique pour la next-gen, que ce soit avec de la 4K Ultra HD native, du 60 fps, voire 120 fps, ou d'autres fonctionnalités.

Et oui, comme vous l'avez peut-être remarqué, Gears Tactics s'est glissé dans la liste, car il va avoir droit à son portage Xbox One (et donc Xbox Series X) d'ici la fin d'année 2020 ! Ori and the Will of the Wisps a lui carrément eu droit à son trailer pour nous montrer son nouveau visage.

Forza Horizon 4 Optimisé pour Xbox Series X (Xbox Game Studios – Playground Games – Fin 2020). Désormais optimisé pour Xbox Series X, profitez de graphismes plus réalistes et de performances plus rapides dans Forza Horizon 4. Explorez la magnifique et historique Grande-Bretagne et conduisez des centaines de voitures parmi les plus belles du monde dans un environnement 4K Ultra HD natif, maintenant à 60 images par seconde. Reprenez le volant plus vite que jamais grâce au Quick Resume et à des temps de chargement drastiquement réduits. Gears 5 Optimisé pour Xbox Series X (Xbox Game Studios – The Coalition – Fin 2020). La campagne et le mode multijoueur de Gears 5 ont été améliorés pour tirer parti de la technologie de la Xbox Series X, avec notamment : des temps de chargement réduits, une reprise du jeu instantanée et des graphiques 4K HDR en utilisant les paramètres Ultra. Gears Tactics Optimisé pour Xbox Series X (Xbox Game Studios – The Coalition – Fin 2020). Ce jeu de stratégie au tour par tour, au rythme trépidant et acclamé par la critique, arrivera sur les consoles Xbox plus tard cette année. Il tournera en 4K Ultra HD à 60 images par seconde sur Xbox Series X. En infériorité numérique et luttant pour votre survie, recrutez et commandez votre équipe pour traquer un cerveau maléfique qui fabrique des monstres. Ori and the Will of the Wisps Optimisé pour Xbox Series X (Xbox Game Studios – Moon Studios – Fin 2020). Désormais optimisé pour Xbox Series X, explorez la forêt de Niwen dans Ori and the Will of the Wisps en cherchant à découvrir le véritable destin d’Ori grâce à des graphismes plus fidèles et des performances plus rapides. Avec 120 images par seconde en 4K HDR et 120hz, la prise en main soyeuse, la faible latence d’entrée et la netteté des images se conjuguent pour créer une expérience de jeu de plateformes d’une précision sans précédent. Sea of Thieves Optimisé pour Xbox Series X (Rare – Fin 2020). – Sea of Thieves, la récente licence primée de Rare et aussi la plus vendue du studio, est un jeu multijoueur en mode partagé qui offre liberté, aventure et excitation, et constitue la quintessence de l’expérience pirate. Sea of Thieves sera disponible en même temps que la Xbox Series X, et tirera parti de sa technologie de pointe, prendra en charge le Smart Delivery et sera accessible via le Xbox Game Pass dès la sortie.

Les versions optimisées de ces titres seront disponibles dans le Xbox Game Pass et en Smart Delivery dès le lancement de la console cette année. Pour connaître les autres jeux Optimisés pour Series X confirmés à ce jour, ça se passe ci-dessous.

Lire aussi : Xbox Series X : un point sur le badge Optimisé pour Series X, avec une nouvelle liste de jeux compatibles !