MAJ Valheim : une date de sortie précise pour les versions Xbox One et Xbox Series X et S

Lancé il y a maintenant deux ans en Early Access sur PC, Valheim a rapidement rencontré un succès fulgurant, cumulant plus d'un million de ventes en une semaine. Un chiffre qui a grimpé jusqu'à 10 millions en avril dernier, puis le jeu de survie avec des Vikings d'Iron Gate et Coffee Stain Publishing est arrivé dans le PC Game Pass en septembre 2022.

Valheim est donc réservé pour le moment aux joueurs sur ordinateurs, mais un portage sur Xbox One et Xbox Series X|S avait été annoncé l'été dernier. Depuis, les informations se font rares, mais lors de son dernier bilan financier, Embracer Group, maison-mère de Coffee Stain Publishing, a annoncé que Valheim sortira dans le courant du mois de mars 2023 sur les Xbox de Microsoft.

L'attente touche donc presque à sa fin, et pour rappel, Valheim sera rajouté au Xbox Game Pass dès sa sortie sur ces consoles. Vous pouvez vous abonner au XGP Ultimate pour 12,99 € par mois via Amazon.

Mise à jour : Iron Gate prend déjà la parole pour annoncer que la date de sortie de Valheim est fixée au 14 mars 2023 sur Xbox One et Xbox Series X|S. Il sera disponible via le programme Game Preview, en accès anticipé donc. Vous pouvez découvrir une nouvelle bande-annonce plus haut.