Hubris : sa date de sortie PC VR très proche annoncée, des versions Meta Quest 2 et PSVR 2 à venir

Nous avions pu mettre la main sur la démo d'Hubris lors du Next Festival de Steam en février dernier et, dès lors, plusieurs teasers ont vu le jour et ont fait monter la hype autour jeu du studio Cyborn.





Lors de notre preview, nous avions été agréablement surpris de la qualité visuelle du titre et des promesses du studio. Malheureusement, la démo que nous avions pu essayer présentait de nombreux bugs et surtout nous avait laissé sur notre faim. En effet, elle s'était déroulée dans la première phase du jeu, peu encline aux combats. Elle nous plongeait alors dans la peau d'une recrue en formation pour devenir un agent OOO (Order Of Objectivity, censé faire régner l'ordre et éviter les guerres entre les planètes et les factions de cet univers). Nous y faisions nos premiers pas pour nous familiariser avec les déplacements, empruntant quelques passages à l'escalade ou encore à la nage, mais aussi à diverses mécaniques pour passer d'un point A à un point B et utiliser le module de crafting.

« Nous avons été époustouflés par la réaction que nous avons constatée à la gamescom et c'est vraiment excitant de pouvoir enfin lancer Hubris dans à peine plus d'un mois, » déclare Ives Agemans, PDG et directeur du jeu chez Cyborn. « Chez Cyborn, nous savons combien il est important de tirer le meilleur parti des possibilités offertes par la VR, et nous pensons qu’Hubris représentera une nouvelle étape pour le genre, en offrant une expérience immersive qui fera avancer les plateformes VR. »

Hubris, en quelques mots :

Profitez d'une expérience en réalité virtuelle complète dans laquelle il est possible de se déplacer, grimper, nager et sauter librement.

Rejoignez l’univers de science-fiction unique et intrigant d’Hubris qui marque le début d'une nouvelle saga spatiale de grande envergure.

Profitez de graphismes immersifs, qui comptent parmi ce qui se fait de mieux en matière de réalité virtuelle à l’heure actuelle.

Rassemblez et récupérez des ressources, fabriquez des armes et des outils, conduisez des véhicules et des engins mécaniques.

Dévoilez les secrets depuis longtemps oubliés de l'OOO.

Faites-vous votre place en tant qu'agent de l'Ordre de l'Objectivité.

Nous avions noté le jeu comme très prometteur et aurons l'occasion d'affirmer ou d'infirmer ces dires dès le 7 décembre 2022, date de sa sortie officielle sur les plateformes PC VR que sont SteamVR, VIVEPORT et l'Oculus Rift Store au prix de 39,99 €. Il sortira également en 2023 sur Meta Quest 2, PlayStation VR 2 et sur « d'autres plateformes non annoncées ».