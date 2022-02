PREVIEW Hubris : le jeu de SF PC VR de 2022 ?

Il était une fois loin, très loin d'ici...



C'est en marge du Steam Next Festival que nous avons pu nous essayer à la production de Cyborn, le studio belge derrière ce qui s'annonce être l'une des belles productions PC VR de l'année 2022. Bienvenue dans Hubris, la nouvelle saga spatiale aux doux airs d'action et de science-fiction. Dans ce jeu, nous incarnons une recrue en formation pour devenir un agent OOO (Order Of Objectivity, censé faire régner l'ordre et éviter les guerres entre les planètes et les factions de cet univers).

Hubris s'annonce comme l'une des productions les plus prometteuses de 2022.

L'épisode un de cette saga (oui, il y en aura plusieurs), nous emmène en mission au cœur de la ceinture planétoïde d'un système de planètes jumelles en terraformation, accompagné de Lucia, la pilote de notre vaisseau. Dans ce nouvel environnement hostile, nous sommes chargés de rechercher la mystérieuse agente Cyanha. Notre périple ne sera pas évident. Même si nous faisons partie de l'OOO, cette planète, aussi sympathique qu'elle puisse paraître, ne nous accueillera pas les bras ouverts et bien des défis nous attendent, et de nombreuses menaces nous guettent. Nous ne sommes pas seuls ici. Prenez donc garde aux factions que vous croiserez et à la faune locale !

Il n'y a pas à dire, c'est graphiquement de la haute volée. Nous avons donc voulu nous en rendre compte. Armé d'une RTX 3080 avec un i5-9600k et 32 Go de RAM, nous nous sommes plongés dans la démo et... oh surprise ! Il n'y a pas à dire c'est beau, extrêmement beau même. Nous sommes en termes de graphismes dans un savant mélange de Kayak VR (lire notre preview) et de Half Life: Alyx. Les textures sont photogrammétriques et les récifs qui bordent l'océan sont aussi beaux que puissent être ceux dans le monde réel. Le rendu de l'eau et des fonds marins, remplis de petits poissons et de grosses méduses très attachantes, les cavités, pièces du vaisseau, etc. sont extrêmement bien rendus, de même que les jeux de lumière,de réflexion et d'ombres très flatteurs.

Mais ce n'est pas tout, le studio est la pointe de la technologie en matière d'animation et travaille, en plus du domaine du jeu vidéo, dans le monde cinématographique. Grâce à son système de motion capture, Cyborn est à même de proposer des personnages ultra crédibles. Le studio, avec ses multiples casquettes est d'ailleurs le premier et le seul studio belge équipé du système de capture de mouvements Vicon Shogun, hautement intelligent et utilisé dans le monde entier dans les films haut de gamme, capable de générer des données de mocap de grande qualité et des animations plus que réalistes. Le studio publiera aussi une mini-série après la sortie du jeu du nom de « Terra-former ».

Un gameplay qui s'annonce riche





Il est donc nécessaire de souligner l'excellent travail des développeurs. Le monde est très bien modélisé, tout comme les protagonistes, et le gameplay s'avère riche. Nous avons pu en attester en essayant la démo. Même si elle ne couvre pas toutes les facettes du titre, il est clair que nous avons devant nous un jeu travaillé autant visuellement que fonctionnellement.

Le gameplay allie action, réflexion, combats, exploration et crafting.

Nous observons ainsi des environnements travaillés nous offrant un certain degré de liberté dans nos déplacements. Le titre fait appel à notre agilité en reprenant certains aspects de la discipline du parkour. Nous pouvons donc courir, sauter, grimper, franchir des obstacles à l'aide d'un câble organique, etc. Hubris ne s'arrête pas là et nous invite à nous jeter à l'eau pour de nombreuses raisons. C'est donc en simulant la nage que nous pouvons nous mouvoir dans l'océan ou les cavités. Même si la mécanique semble plutôt bien fonctionner, elle ne nous parait pas à la hauteur d'un FREEDIVER: Triton Down. La scène aquatique fera donc la part belle à ce nouvel univers et, pour piquer une tête en toute sérénité, notre meilleur allié sera le blaster aquatique pour dézinguer ce qui se trouve sous la surface. Mais les combats s'annoncent aussi terrestres et plutôt dynamiques, proposant divers types de créatures, ennemis humanoïdes et mécanisés qu'il conviendra d'approcher avec différentes tactiques.

Le crafting est aussi une facette du jeu non négligeable, il faudra donc collecter des ressources pour avancer, débloquer des situations, fabriquer des armes, des outils, etc. Pour cela, un sac à dos holographique viendra nous épauler. Le gameplay ne s'arrête pas là, car le joueur sera amené à piloter divers engins mécaniques et véhicules. Le scénario ne semble pas en reste avec divers protagonistes humanoïdes et cyborgs, au doublage et à l'animation soignée, ainsi qu'une histoire tournée autour du fameux Order Of Objectivity et de ses secrets.

Une démo qui nous laisse sur notre faim



Démo oblige, le titre n'est pas finalisé et il reste quelques bugs, qui même s'ils devraient être corrigés, méritent d'être soulignés. Durant notre parcours dans le récif et ses cavernes, nous sommes tombés bon nombre de fois dans des crevasses sans mourir ni pouvoir remonter. Lorsque nous perdons de la vie, un halo rouge encadre notre écran, mais ce dernier a aussi entaché notre aventure. Nous ne pouvions même pas mourir pour effacer cette souillure. Même en revenant à l'entrée du niveau nous restions dans le même état d'agonie. Par ailleurs, les phases de grimpettes nous ont parfois donné du fil à retordre et notre écran a eu tendance à clignoter dans certaines scènes.

Nos premières impressions : Vivement !







Le titre devrait faire son apparition cette année dès le premier semestre. Il s'agira du premier épisode d'une saga spatiale. Hubris propose un univers riche et un gameplay travaillé, autorisant des phases de combat aquatiques comme terrestres, le pilotage d'engins, le crafting et de la grimpette entre deux pauses à admirer les décors somptueux, et une réalisation graphique aux petits oignons, le tout proposé par Cyborn, le studio d'animation belge titulaire par ailleurs du prix du jeu le plus prometteur aux Belgian Game Awards 2021. Pour le coup, nous sommes curieux d’en voir plus et de découvrir cette production de fond en comble.

