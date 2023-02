Sifu : la Vengeance Edition physique aussi annoncée sur Xbox One et Xbox Series X et S

Sifu aura pas mal fait parler de lui l'année dernière, le titre de Sloclap (Absolver) nous emmène en Chine pour venger notre maître grâce à nos talents en arts martiaux. Sorti à l'origine sur PC et PlayStation, le jeu a été porté sur Switch et il arrivera prochainement sur les Xbox de Microsoft.

Et concernant les éditions physiques, pas de jaloux, car l'éditeur Microids vient d'annoncer que la Vengeance Edition de Sifu sortira aussi sur Xbox One et Xbox Series X|S. Cette édition physique collector inclut pour rappel le jeu, un steelbook exclusif, l'artbook The Art of Sifu, la bande originale (numérique) et trois lithographies. Vous pouvez déjà la précommander contre 49,99 € sur Amazon. Sinon, une édition standard avec le jeu sur disque dans sa simple boîte sera également proposée. Microids en profite pour rappeler que le Redemption Set, avec une statuette, un pendentif de ténacité et le livre Behind the Art of Sifu – Journal des développeurs est déjà disponible, mais sans le jeu.

Sifu sera disponible en éditions physiques sur Xbox dans le courant du mois d'avril 2023, et pour rappel, une nouvelle extension avec des arènes sera lancée en mars.

