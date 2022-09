Sifu : la Vengeance Edition aussi sur Switch et un collector Redemption Set sans le jeu dévoilé

Jusqu'à cette année, Sloclap n'avait sorti qu'Absolver, un jeu de combat multijoueur intéressant, mais qui n'aura pas défrayé la chronique... au contraire de Sifu, sa seconde production lancée en début d'année sur PC et PlayStation. Lors du Nintendo Direct hier, nous apprenions sa venue prochainement sur Switch, mais les fans auront davantage qu'une version eShop à se mettre sous la dent.

L'éditeur Microids annonce en effet que la Vengeance Edition de Sifu va également être proposée sur Nintendo Switch. Comme sur PS4 et PS5, elle inclura le jeu, un steelbook, trois lithographies, un artbook de 48 pages et la bande originale du jeu au format numérique. Mais ce n'est pas tout ! Microids dévoile également le Redemption Set de Sifu, cette fois pensé pour les joueurs PC et PlayStation qui ont déjà le jeu. Il inclura une figurine du héros de 20 cm, un pendentif de ténacité et un exemplaire du livre Behind the Art of Sifu – Journal des développeurs de 160 pages, édité par Pix'n Love. Cerise sur le gâteau, les joueurs sur Switch auront droit à une Redemption Edition avec le contenu du Set, mais aussi le jeu, le steelbook, les lithographies et la bande originale numérique.

Comme annoncé hier, la date de sortie de Sifu est fixée au 8 novembre 2022 sur Nintendo Switch, et c'est aussi à cette date que sortiront les Vengeance Edition, Redemption Set et Redemption Edition. La collector sans le jeu est déjà disponible en précommande sur Amazon, contre 99,99 €. Sloclap en profite pour rappeler que Sifu a eu droit à plusieurs mises à jour gratuites en 2022, la dernière étant sortie le 31 août dernier et rajoutant des modificateurs de gameplay, un nouveau système de scoring et de nouvelles tenues, d'autres patchs sont prévus dans les prochains mois.