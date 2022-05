Sifu : les Vengeance Edition et Deluxe Edition lancées en vidéo

Sloclap a lancé en début d'année Sifu, un jeu de combat au gameplay précis et qui a déjà séduit plus d'un million de joueurs sur PC et PlayStation dans ses versions dématérialisées. Mais de nombreuses personnes attendant sans doute que craquer pour l'édition physique, qui est enfin disponible.

Microids, qui édite et distribue la Vengeance Edition de Sifu sur PS4 et PS5, partage une bande-annonce de lancement, à découvrir ci-dessus. L'occasion de rappeler les bases du gameplay, mais aussi le contenu de cette édition, avec un steelbook, trois lithographies, un artbook de 48 pages et la bande originale numérique. Les joueurs PC ne sont pas oubliés avec une Deluxe Edition qui fait l'impasse sur le steelbook, incluant simplement un code de Sifu sur l'Epic Games Store en plus de l'artbook, des lithographiques et des musiques numériques.

Et comme prévu, le jeu accueille aujourd'hui aussi sa première grosse mise à jour gratuite avec de nouveaux modes de difficulté (Élève, Disciple et Maître), un nouveau mode d'entraînement et des tenues cosmétiques inédites pour le héros. Si vous n'avez pas encore craqué pour Sifu, il est vendu 34,99 € sur Amazon dans sa Vengeance Edition.