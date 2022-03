Sifu : 1 million de ventes, mais rares sont les joueurs à l'avoir terminé

Après Absolver, Sloclap a développé un jeu de combat basé sur le kung-fu, avec un gameplay un peu plus tactique et exigeant, emmenant les joueurs aux côtés d'un héros en quête de vengeance vieillissant à chaque mort. Ce titre, c'est Sifu, il a vite séduit la presse spécialisée et il s'était écoulé à plus de 500 000 exemplaires trois jours après son lancement.

Cela fait maintenant près d'un mois que Sifu est disponible, Sloclap revient donc donner des nouvelles, avec encore une fois de gros chiffres. Sifu s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires sur PC, PS4 et PS5, un chiffre arrêté trois semaines après sa sortie. Les joueurs ont cumulé plus de 10 millions d'heures de jeu, plus de 45 % d'entre eux ont terminé le second niveau et seules 150 000 personnes sont venues à bout de Yang, le boss final. Autant dire que beaucoup de monde a lâché la manette avant la fin de l'aventure.

Sloclap partage pour l'occasion une nouvelle bande-annonce, qui regroupe les avis positifs de la presse. Le studio a également annoncé récemment que les possesseurs de la Deluxe Edition auront droit gratuitement à une nouvelle tenue pour le héros, qui sera disponible en même temps qu'une grosse mise à jour début mai. C'est également à ce moment-là que sortira la Vengeance Edition, une version physique de Sifu disponible en précommande à 49,99 € sur Amazon. Et après cela, d'autres tenues devraient également voir le jour.