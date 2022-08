Cult of the Lamb : déjà 1 million de ventes pour le rogue-lite avec un agneau satanique

Depuis son annonce il y a un an, Cult of the Lamb se faisait désirer, et il est l'un des jeux incontournables de cet été 2022. Le titre de Massive Monster et Devolver Digital suit pour rappel un agneau ramené à la vie après un sacrifice et qui va devoir fonder sa propre secte pour se venger.

Le titre est sorti il y a une dizaine de jours sur ordinateurs et consoles, et il a déjà rencontré un joli succès commercial. Les studios annoncent que Cult of the Lamb s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Du côté des critiques, c'était également très positif, comme le montre la nouvelle bande-annonce regroupant quelques avis de la presse spécialisée.

Massive Monster en profite pour indiquer qu'il est au courant de la présence de plusieurs bugs et autres problèmes dans Cult of the Lamb, il travaille évidemment sur ces soucis et publiera des mises à jour et patchs pour corriger tout cela. Les joueurs sont d'ailleurs invités à remplir un questionnaire pour pointer certains bugs qu'ils auraient rencontrés lors de leurs parties.

Cult of the Lamb est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter contre 22,99 € sur Gamesplanet.