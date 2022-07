Cult of the Lamb nous explique comment fonder une secte en vidéo

Développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital, toujours sur les bons coups lorsqu'il s'agit de jeux insolites, Cult of the Lamb mettra en scène un petit agneau sacrifié à l'occasion d'un rituel, qui est ramené à la vie pour fonder une secte et se venger. Et il s'offre une nouvelle bande-annonce :

Cult of the Lamb est un dungeon crawler façon rogue-like où l'Agneau Tout Puissant devra explorer des niveaux pour recruter de nouveaux fidèles, et ces derniers seront rassemblés dans un lieu où il fait bon vivre. Ils pourront récolter des ressources, dans l'objectif d'améliorer leur base et leurs relations, tandis que le joueur devra bien s'occuper d'eux pour qu'ils gardent la foi, ou s'occuper personnellement des infidèles.

La date de sortie de Cult of the Lamb est fixée au 11 août 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le précommander pour obtenir une skin Cthulhu, contre 22,99 € sur GOG.com.