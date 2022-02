Cult of the Lamb annoncé en bonne et due forme sur consoles avec une nouvelle bande-annonce

Lors de sa présentation à la gamescom 2021, Cult of the Lamb avait été présenté comme un jeu d'action et d'aventure attendu sur PC, et sur des consoles indéterminées. Aujourd'hui, Devolver Digital et Massive Monster sont de retour avec une bande-annonce et précisent ces plateformes.

Cult of the Lamb sortira donc en 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Pas de surprise, ni de jaloux, le titre sera lancé en même temps sur toutes ces plateformes. Cult of the Lamb permettra pour rappel d'incarner un agneau possédé, sauvé de l'abattoir par un mystérieux étranger et qui va devoir démarrer sa propre secte pour rembourser sa dette.

Le jeu n'a malheureusement pas encore de date de sortie précise, il faudra être patient. Vous pouvez déjà l'ajouter à votre liste de souhaits sur GOG.com et retrouver des cartes PSN sur Amazon.