Cult of the Lamb : la mise à jour goatesque Unholy Alliance et un DLC payant lancés en vidéo

Même s'il a maintenant deux ans, Cult of the Lamb continue d'accueillir du contenu additionnel. Le développeur Massive Monster et l'éditeur Devolver Digital avaient annoncé en juin dernier la mise à jour Unholy Alliance, un contenu gratuit rajoutant la Chèvre en tant que personnage jouable, pour des parties à deux en coopération locale.

L'Agneau et la Chèvre peuvent donc évoluer patte dans la patte en fondant leur culte commun et en affrontant ensemble des hérétiques. Les développeurs détaillent les nouveautés apportées par cette mise à jour gratuite de Cult of the Lamb :

Avec Unholy Alliance, l’ensemble de la campagne de Cult of the Lamb est dorénavant jouable en coopération locale. Profitez de versions spéciales 2 joueurs pour les mini-jeux existants, comme la pêche et les osselets, et choisissez parmi une sélection d’armes, de cartes de tarot, de malédictions et de reliques corrompues à mesure que progressent vos croisades coopératives. L’Agneau et la Chèvre peuvent échanger leurs armes, infliger des dégâts supplémentaires quand ils combattent dos à dos et même donner un coup critique lorsque leurs attaques sont synchronisées. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui préfèrent rester solo dans leur coin : il leur sera possible de profiter de divers pouvoirs inédits. Outre la possibilité de jouer à deux en coopération, l’extension Unholy Alliance ajoute plusieurs cartes de tarot, reliques, bâtiments, toisons, traits de caractères et quêtes, en plus de nouveaux secrets à découvrir !

Au passage, les studios lancent également le Pilgrim Pack, un DLC payant qui prend la forme d'une fiction interactive, scénarisée par JoJo Zhou et avec des réalisations visuelles de Carles Dalmau. En plus d'une bande dessinée, le DLC comprend une nouvelle quête, cinq apparences et deux tenues pour les adeptes et cinq décorations pour le culte.

La mise à jour gratuite Unholy Alliance et le DLC payant Pilgrim Pack sont disponibles dès aujourd'hui dans Cult of the Lamb.