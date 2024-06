Cult of the Lamb : une Chèvre pour deux fois plus de plaisir avec l'extension gratuite Unholy Alliance

Sorti à l'été 2022, Cult of the Lamb a été un véritable succès pour Massive Monster et Devolver Digital, qui lui rajoutent régulièrement du contenu inédit au travers de mises à jour gratuites. Après Relics of the Old Faith et Sins of the Flesh, c'est Unholy Alliance qui a été introduite cette nuit au cours du Devolver Direct 2024 au travers d'une bande-annonce mêlant cinématique animée et gameplay. Elle apportera une nouveauté majeure pour les joueurs, la Chèvre, un deuxième personnage jouable qui permettra de s'amuser à deux en coopération locale !

L'intégralité de la campagne de Cult of the Lamb va donc pouvoir être faite à deux, avec des versions spéciales des mini-jeux qui en tiendront compte à l'instar de la pêche ou des osselets. L'Agneau et la Chèvre pourront échanger leurs armes, infligeront des dégâts supplémentaires lorsqu'ils combattront ensemble et disposeront d'un coup critique si leur offensive est synchronisée. En solo, des pouvoirs inédits seront inclus. Cette extension inclura aussi des cartes de tarot, reliques, bâtiments, toison, traits de caractère, quêtes et tout un tas de secrets à découvrir.

Cult of the Lamb: Unholy Alliance est attendu le 12 août prochain sur PS5, PS4, Xbox Series S|X, Switch et PC. Vous pouvez retrouver des visuels inédits en page suivante.

La version physique de Cult of the Lamb est vendue à partir de 34,24 € sur Amazon. Sur PC, Gamesplanet le propose à 22,99 €.