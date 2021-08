GC2021 : Cult of the Lamb, menez votre propre secte de l'agneau dans ce jeu d'action amusant édité par Devolver

Vous connaissez peut-être Massive Monster pour des titres originaux aux graphismes mignons trompeurs comme The Adventure Pals, Never Give Up ou Unicycle Giraffe. Le studio œuvrant depuis Melbourne et le Royaume-Uni va passer au niveau supérieur avec son prochain projet, édité par Devolver Digital et présenté lors de la gamescom Opening Night Live : Cult of the Lamb.

Tout est dans le titre, nous serons ici mis dans la peau d'un agneau sauvé de l'abattoir et devant survivre en créant sa propre secte. Ce jeu d'action et d'aventure devrait en amuser et en émerveiller plus d'un, avec sa direction artistique aussi mignonne que barrée.

Cult of the Lamb propulse les joueurs dans la peau d'un agneau possédé qui a échappé à l'abattage par un inconnu étrange, et qui n'a pas d'autre choix que de payer sa dette en établissant un culte d'adorateurs en son nom. Montez votre propre culte dans un pays de faux prophètes, parcourez des régions étonnantes et mystérieuses pour faire croître une communauté de fidèles dans les bois et répandez la bonne parole pour devenir le seul culte véritable. CROISSEZ ET MULTIPLIEZ

Récupérez des ressources et utilisez-les pour bâtir de nouvelles structures, effectuez des rituels obscurs pour apaiser les dieux, et prononcez des sermons pour renforcer la foi de votre troupeau.

ÉLIMINEZ LES INCRÉDULES

Explorez un monde généré aléatoirement tentaculaire, repoussez des hordes d'ennemis et triomphez des chefs rivaux afin d'absorber leurs pouvoirs et affermir l'hégémonie de votre culte.

RÉPANDEZ LA BONNE PAROLE - LA VÔTRE

Entraînez votre troupeau et embarquez-le dans une quête pour explorer et révéler les secrets de cinq régions mystérieuses. Purifiez les incrédules, répandez l'illumination et effectuez des rituels mystiques. Ainsi peut-être deviendrez-vous le dieu-agneau tout-puissant.

Cult of the Lamb sortira en 2022 sur PC et des consoles encore non précisées.