Cult of the Lamb : le rogue-lite avec un agneau gourou de secte lancé en vidéo

Massive Monster et Devolver Digital avaient dévoilé lors de la gamescom 2021 Cult of the Lamb, un jeu d'action façon dungeon crawler avec des mécaniques de rogue-lite mettant en scène un petit agneau ramené à la vie et qui doit fonder sa propre secte. Un titre atypique qui débarque aujourd'hui, avec sa bande-annonce de lancement :

Si vous n'avez jamais entendu parler de Cult of the Lamb, voici une présentation du jeu :

Cult of the Lamb propulse les joueurs dans la peau d'un agneau possédé qui a échappé à l'abattage grâce à l'intervention d'un inconnu étrange, et qui n'a pas d'autre choix que de payer sa dette en établissant un culte d'adorateurs en son nom. Montez votre propre culte dans un pays de faux prophètes, parcourez des régions étonnantes et mystérieuses pour faire croître une communauté d'adeptes fidèles dans les bois et répandez la bonne parole pour devenir le seul culte véritable. Croissez et multipliez Récupérez des ressources et utilisez-les pour bâtir de nouvelles structures, effectuez des rituels obscurs pour apaiser les dieux, et prononcez des sermons pour renforcer la foi de votre troupeau. Éliminez les incrédules Explorez un monde généré aléatoirement tentaculaire, repoussez des hordes d'ennemis et triomphez des chefs rivaux afin d'absorber leurs pouvoirs et affermir l'hégémonie de votre culte. Répandez la bonne parole : la vôtre Entraînez votre troupeau et embarquez-le dans une quête pour explorer et révéler les secrets de quatre régions mystérieuses. Purifiez les incrédules, répandez l'illumination et effectuez des rituels mystiques. Ainsi peut-être deviendrez-vous le dieu-agneau tout-puissant.

Cult of the Lamb est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter contre 22,99 € sur Gamesplanet.