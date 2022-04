Sifu : le futur contenu gratuit précisé par une roadmap, la première mise à jour avec de nouvelles difficultés datée

Sloclap a créé l'évènement en ce début d'année avec Sifu, un jeu de kung-fu exigeant et cinématographique. Les développeurs parisiens ont vite annoncé que leur projet aurait droit à du contenu additionnel gratuit et il commence à être précisé à l'occasion de la diffusion d'une feuille de route officielle.

La première mise à jour sera ainsi disponible le 3 mai, à l'occasion du lancement de la version physique Vengeance Edition. Elle ajoutera des options de difficulté (Élève, Disciple, Maître) pour enfin rendre l'expérience plus accessible, un mode d'entraînement avancé et la possibilité de changer de tenue : la Young Man Suit est d'ores et déjà confirmée, pour le moment seulement pour les possesseurs de la Deluxe Edition, ainsi que le costume Wude.

Cet été, nous aurons droit à des tenues supplémentaires, un système de scoring et des modificateurs de gameplay, pour jouer avec un point de vie, sans garde, avec des ennemis plus forts, avec toutes les compétences ou avec du Bullet Time. À l'automne, un éditeur de replay permettra de partager ses performances et des modificateurs de parties et tenues seront ajoutés. Enfin, cet hiver, en plus d'autres tenues et modificateurs, c'est un mode Arène encore secret qui complètera l'expérience.

Avec tout ça, les joueurs ne devraient pas s'ennuyer ! Sifu: Vengeance Edition est disponible à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Sifu : 1 million de ventes, mais rares sont les joueurs à l'avoir terminé