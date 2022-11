Return to Monkey Island : une date de sortie proche sur PS5 et Xbox Series X et S, quid des PS4 et Xbox One ?

Très bien accueilli à son lancement en septembre dernier, Return to Monkey Island n'avait été rendu disponible que sur PC et Switch dans un premier temps. Les autres versions à destination des consoles de PlayStation et Xbox ne tarderont finalement pas à arriver, car Terrible Toybox vient de les dater pour bientôt.

Xbox avait dévoilé avant l'heure que le titre serait porté sur son écosystème le 8 novembre et serait intégré au Game Pass à cette occasion. L'éditeur Devolver Digital confirme en vidéo qu'il ne sera en revanche disponible que sur Xbox Series X|S, et c'est aussi à cette date qu'il arrivera sur PlayStation 5 : aucune édition PS4 ou Xbox One ne semble finalement prévue, quand bien même le titre n'est pas le plus technique de sa génération.

Return to Monkey Island marque le retour inattendu et excitant du créateur de la série, Ron Gilbert, qui continue l'histoire des jeux d'aventure légendaires The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, développés en collaboration avec Lucasfilm Games. Cela fait de nombreuses années que Guybrush Threepwood n'a pas affronté son pire ennemi, le pirate zombie LeChuck. Son grand amour, Elaine Marley, a délaissé son poste de gouverneur et Guybrush se retrouve à la dérive, frustré de n'avoir jamais découvert le secret de l'Île aux Singes. De jeunes pirates branchés, sous la houlette du capitaine Madison, ont chassé la vieille garde du pouvoir, la situation sur l'île de Mêlée a empiré et le célèbre homme d'affaires Stan a été emprisonné pour « crimes commerciaux ». Plaisantez avec de vieux amis et de nouveaux visages sur des îles familières, désormais dirigées par des personnages dangereux. Hissez ensuite les voiles et partez explorer l'inconnu en affrontant des situations épineuses. Des énigmes astucieuses, des situations farfelues et des répliques dévastatrices sont tout ce qui sépare Guybrush de la gloire.

Vous pourrez donc bientôt jouer à Return to Monkey Island via le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

Lire aussi : Return to Monkey Island : un trailer de gameplay savoureux pour le retour de la saga culte