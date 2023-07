Return to Monkey Island : le jeu d'aventure délirant aborde les mobiles sous iOS et Android en vidéo

Ron Gilbert et Terrible Toybox ont relancé avec brio la franchise Monkey Island avec un sixième opus, d'abord sorti sur PC et Nintendo Switch en septembre 2022 puis porté sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S quelques semaines plus tard. Aucun portage n'a été fait pour PS4 ou Xbox One, et pourtant, ce n'était pas une question de technique.

Non, car Return to Monkey Island vient de débarquer cette semaine sur iOS et Android, via l'App Store et le Google Play Store. Le jeu d'aventure à l'humour toujours aussi décalé est désormais jouable sur mobiles et tablettes, et voici une présentation du titre de Terrible Toybox :

Au cœur des Caraïbes, plongez dans les mystères et intrigues germés il y a plus de 30 ans dans les cerveaux des facétieux Ron Gilbert et Dave Grossman. Return to Monkey Island poursuit l’histoire de l’apprenti pirate Guybrush Threepwood et conclut le scénario du Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, sorti en 1991. Ses créateurs peuvent désormais mettre le cap sur de nouveaux horizons toujours plus loufoques. La boucle est enfin bouclée.

Bien évidemment, Return to Monkey Island est payant, comptez 8,99 € pour retrouver Guybrush sur iOS ou Android, vous pouvez retrouver une bande-annonce de lancement ci-dessus et des produits dérivés du jeu d'aventure sur Amazon.