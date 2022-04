Return to Monkey Island : la saga de point and click culte va revenir avec un 6e épisode !

Avouons-le, celle-là, nous ne l'avions pas vu venir. Plus d'une décennie après le Tales of Monkey Island de Telltale Games, la saga de point and click va revenir avec un sixième épisode inattendu. Il s'appelle Return to Monkey Island et sera développé par Terrible Toybox, le studio du concepteur de la franchise Ron Gilbert à qui nous devons déjà Thimbleweed Park.

Il sera édité par Devolver Digital, en partenariat avec Lucasfilm Games, entité née des cendres de LucasArts, créateur des jeux originaux. Le game designer et scénariste de l'époque, Dave Grossman, va aussi rempiler, aux côtés des compositeurs Michael Land, Peter McConnell et Clint Bajakian, qui ont travaillé sur Monkey Island 2: LeChuck's Revenge et leurs successeurs, et du doubleur emblématique de Guybrush Threepwood, Dominic Armato. Rex Crowle, co-créateur de Knights and Bikes et ancien directeur créatif de Media Molecule, œuvrera lui en tant que directeur artistique.

Le projet est en développement depuis plus de 2 ans, et verra le jour en 2022 sur des plateformes encore inconnues (les PC sont certainement en première ligne). Le premier teaser n'en montre pas trop, mais nous pouvons nous attendre à retrouver tout l'humour et l'esthétique de la série culte. Si vous ne les avez pas encore dans votre ludothèque, différents épisodes de la licence Monkey Island sont en vente à partir de 8,19 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Escape From Monkey Island fait son grand retour, via GOG.com