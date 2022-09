Return to Monkey Island : les belles notes de la presse anglophone

Saga éternellement associée au genre même du point and click, Monkey Island avait disparu des radars depuis le quelque peu différent Tales of Monkey Island de Telltale Games. Terrible Toybox, le studio dirigé par le concepteur de la franchise Ron Gilbert, a pourtant annoncé par surprise cette année qu'il allait la faire revivre avec un Return to Monkey Island faisant revenir plusieurs cadres ayant participé au début de la série.

Ce sixième épisode canonique est de sortie cette semaine sur PC et Nintendo Switch, et les journalistes ont donc pu livrer leurs tests en ligne. Et ils ont été convaincus, car Return to Monkey Island affiche la très belle moyenne de 88/100 sur Metacritic, grâce à des notes exclusivement positives. Tout le monde salue cet hommage aux point and click rétro, avec toujours autant d'humour, des énigmes modernes et des puzzles malins. Ce respect des origines de la série couplé à quelques nouvelles idées, dont la direction artistique originale, permet d'offrir une suite réussie en presque tous points.

